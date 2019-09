Frecce Tricolori vs misultitt. Pogliani replica a Bandinelli

Frecce Tricolori o misultitt? Questo il dilemma

L’ex sindaco di Lecco Pogliani risponde alle critiche di Bandinelli riguardo l’Air Show previsto a fine settembre a Varenna

VARENNA – “Meglio delle Frecce Tricolori i misultitt, che non inquinano, non fanno, baccano e non sprecano importanti risorse pubbliche” ha commentato ieri Carlo Bandinelli, storico esponente della Sinistra lecchese. Le critiche erano per lo spettacolo, in programma nella mattinata del 29 settembre a Varenna, della Pattuglia acrobatica nazionale del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica militare italiana.

Gli risponde l’ex sindaco di Lecco Pino Pogliani: “Per un’oretta lasci perdere la culinaria e guardi invece per aria: gli Aermacchi MB 339 PAN si meritano tutta la sua attenzione: sono nutrimento dello spirito” chiosa, bacchettandolo Bandinelli anche sulla ricetta dei missoltini.

Di seguito la lettera indirizzata a G. Carlo Bandinelli a firma dell’ex sindaco di Lecco Pino Pogliani:

“Il sig. Bandinelli non apprezza la Pattuglia Acrobatica Nazionale, che dà lustro al Paese dimostrando al mondo le eccelse qualità tecniche ed umane degli italiani. Quando afferma che le Frecce Tricolori presentano una spettacolo circense, non si riferisce certamente allo storico Circo Volante di Manfred von Richthofen: sarebbe un complimento!

Il sig. Bandinelli ci annuncia che, durante l’esibizione che la P.A.N. effettuerà a fine mese in centro lago, manterrà gli occhi sul suo piatto di pesce accuratamente cucinato. Peccato!

Il sig. Bandinelli poi però ci svela la sua magica ricetta per i misultitt … che misultitt non sono!

I misultitt (missoltini) sono agoni (Alosa fallax lacustris) eviscerati, salati, essiccati al sole e compressi nelle scatole; si cucinano molto semplicemente scaldandoli in una padella con qualche goccia di aceto, un filo d’olio e un po’ di polenta, preparata nelle varie tradizioni.

L’elaborata ricetta proposta dal sig. Bandinelli si riferisce invece all’agone fresco: sono convinto che sia ottima, ma non vorrei che qualcuno la provasse con i missoltini (salati anche di prezzo): quello sì sarebbe un vero spreco.

Un piccolo consiglio al sig. Bandinelli: per un’oretta lasci perdere la culinaria, che è fallace (come l’agone), e guardi invece per aria: gli Aermacchi MB 339 PAN si meritano tutta la sua attenzione: sono nutrimento dello spirito!”

Pino Pogliani – pescatore aeronautico