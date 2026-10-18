“Il giardino in movimento”, F.A.N.D. Lecco: “Bene l’attenzione all’accessibilità, ora un confronto per renderla concreta”

LECCO – “Accogliamo positivamente l’attenzione alle persone con esigenze specifiche di accessibilità espressa dall’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso. Chiediamo che questo impegno si traduca in scelte progettuali concrete, attraverso un confronto con le associazioni delle persone con disabilità fin dalle prime fasi di sviluppo, sul progetto “Il giardino in movimento”, che ha ottenuto un finanziamento di 194.600 euro sul bando InnovaCultura 2.0, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia”.

Queste le parole di Silvano Stefanoni, Presidente provinciale F.A.N.D. Lecco (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità) e Vice Presidente F.A.N.D. Regione Lombardia che continua: “Presentando l’iniziativa, l’assessore Caruso ha indicato l’obiettivo di coinvolgere famiglie, giovani e visitatori internazionali, ‘con attenzione anche a chi ha esigenze specifiche di accessibilità’. F.A.N.D. considera questo richiamo un punto di partenza importante per costruire strumenti utilizzabili dal pubblico più ampio possibile.

Il progetto, presentato dalla Provincia di Lecco insieme a Olo Creative Farm, capofila, e Particle, coinvolge la Casa Museo Villa Monastero di Varenna e il Sistema Museale della provincia di Lecco. Prevede una web app, una mappa interattiva, itinerari legati al patrimonio botanico, contenuti multimediali e attività di gioco. A Villa Monastero sarà inoltre installato un totem che utilizzerà l’intelligenza artificiale generativa per creare contenuti visivi personalizzati.

Si tratta di un’opportunità importante per valorizzare il patrimonio culturale lecchese. Perché questa opportunità sia condivisa, occorre considerare fin dall’inizio le esigenze delle persone con disabilità visiva, uditiva, motoria e cognitiva, consentendo loro di utilizzare i nuovi strumenti con la maggiore autonomia possibile.

Per la Federazione, questo significa rendere le informazioni sui luoghi e sugli itinerari consultabili anche in forma testuale accessibile, garantire la compatibilità con i lettori di schermo e prevedere menu e comandi utilizzabili da tastiera. Le immagini informative devono avere alternative testuali; i video, secondo i contenuti, sottotitoli e audiodescrizioni. Servono inoltre un linguaggio chiaro e percorsi di navigazione semplici.

La stessa attenzione deve riguardare le attività di gioco, i contenuti personalizzati e il totem: dalla raggiungibilità dei comandi alla possibilità di interagire e comprendere i risultati anche attraverso modalità alternative a quelle esclusivamente visive.

Non chiediamo un trattamento particolare, ma la possibilità di accedere agli stessi servizi e alle stesse opportunità degli altri visitatori. Il coinvolgimento delle persone con disabilità può aiutare a individuare per tempo gli ostacoli e a trovare soluzioni efficaci.

La legge 9 gennaio 2004, n. 4, e, per i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici, la direttiva europea 2016/2102, recepita con il decreto legislativo 106/2018, costituiscono riferimenti per l’accessibilità digitale. F.A.N.D. chiede che siano chiariti i requisiti applicabili ai diversi strumenti e ai soggetti coinvolti e che le verifiche accompagnino lo sviluppo, includendo prove con persone con differenti disabilità.

La Federazione propone quindi alla Provincia di Lecco, a Regione Lombardia e ai partner del progetto un incontro per condividere indicazioni operative prima della messa online della piattaforma e dell’installazione del totem.

Mettiamo a disposizione le nostre esperienze e competenze per contribuire a un progetto realmente inclusivo. L’innovazione è davvero tale quando amplia i diritti e le opportunità di tutti. L’accesso alla cultura passa anche dagli strumenti digitali che permettono di conoscere i musei, scegliere un itinerario e preparare una visita”.