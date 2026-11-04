L’algoritmo e il silenzio: perché “Naza” è un film che ogni studente dovrebbe vedere

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo una riflessione profonda della docente di scuola superiore Grazia Toscano sulla guerra e sulla necessità di ritrovare l’etica al di là delle manipolazioni e degli schieramenti politici.

“Viviamo in un’epoca in cui la guerra ci scorre tra le dita alla velocità di un reel. La vediamo sugli schermi dei nostri smartphone, frammentata, accelerata, spesso banalizzata dal rumore di fondo dei social network. È in questo contesto di assuefazione visiva e morale che si inserisce “Naza”, un film che non si limita a raccontare un “conflitto”, ma costringe a una riflessione generale e spietata sulla natura stessa della guerra contemporanea. Un’opera che, proprio per la sua forza scardinante, dovrebbe entrare di diritto nelle aule delle nostre scuole superiori.

Il cuore del film esplora, tra le altre cose, una delle derive più inquietanti del nostro tempo: l’uso dell’intelligenza artificiale e dei moderni sistemi di attacco. La trincea fisica è stata sostituita da stanze asettiche; il sudore e il sangue lasciano il posto a schermi luminosi e coordinate GPS. In “Naza”, la morale e l’etica vengano letteralmente sostituite da un semplice pulsante. Premere quel tasto diventa un atto meccanico che ripulisce la coscienza, un filtro tecnologico che esonera l’essere umano dal peso di prendere decisioni reali e dalle loro devastanti conseguenze. È la banalità del male nell’era degli algoritmi.

Ma è nella forma, oltre che nel contenuto, che il film lancia la sua sfida più grande ai ragazzi. In netta contrapposizione con le immagini frenetiche, usa e getta, a cui i giovani sono abituati, i giovani registi scelgono la via del rallentamento visivo e della parola.

Le immagini si fanno lente, a tratti immobili. Il silenzio irrompe e smette di essere vuoto, diventando un elemento attivo di riflessione. Questa immobilità costringe a fermarsi e a scavare, anche dentro se stessi: dal buio dello schermo emerge lentamente la luce, e con essa la chiarezza visiva e mentale delle posizioni in campo. Non ci sono scorciatoie. L’immagine ferma e buia non ti permette di scorrere via; ti obbliga ad ascoltare, a guardare, a capire, a metabolizzare: costringe a non essere indifferenti.

In questo spazio dilatato, avviene un “miracolo” comunicativo: la parola, spesso usata oggi come arma di divisione, diventa uno strumento per trovare le parole dell’altro. Si crea un ponte empatico che scavalca la retorica e ci ricorda che, dietro ogni coordinata e ogni calcolo balistico, ci sono esseri umani.

Perché, dunque, i nostri studenti dovrebbero vedere questo film? Perché “Naza” è un potentissimo monito sulle scelte etiche individuali, non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro. I ragazzi seduti oggi tra i banchi di scuola sono i programmatori, gli ingegneri, i dirigenti e i politici di domani. Saranno loro a dover progettare, gestire o limitare i sistemi di intelligenza artificiale nei loro futuri ambiti lavorativi. Il film li spinge a chiedersi: quando la tecnologia ci permetterà di non assumercene la responsabilità, chi deciderà cosa è giusto e cosa è sbagliato?

Portare “Naza” nelle scuole significa fornire ai ragazzi un antidoto contro l’indifferenza.

È un invito a riscoprire l’importanza della pace non come concetto astratto, ma come pratica quotidiana di responsabilità. Al di là degli schieramenti politici preconcetti, al di là delle manipolazioni dell’informazione che tentano continuamente di polarizzare il nostro pensiero, questo film ci ricorda che l’etica non può essere delegata a una macchina. La pace è, e rimarrà sempre, una faticosa, ma indispensabile scelta umana”.