Via alla mamma: Cambia Calolzio replica al consigliere Daniele Butti

CALOLZIOCORTE – A seguito dell’intervento del consigliere di maggioranza Daniele Butti sulla proposta di dedicare una via alla mamma, ecco la replica di Cambia Calolzio da cui era venuta l’idea.

“Chiariamo che la mamma va declinata al plurale anche per quelle persone che, a mo’ di sfotto, purtroppo, il consigliere definisce 1 e 2,

che ciò che conta per noi non sono le polemiche come quelle avanzate dal consigliere comunale Butti ma in questo caso la figura della madre.

che per noi, diversamente dall’obiettivo polemico del consigliere e da tutti coloro che

purtroppo hanno lo sguardo strabico, abbiamo l’obiettivo che tutte le persone, anche

quelle diverse da noi, possano godere dell’autodeterminazione.

Detto questo, ci aspettiamo che dalle parole di assenso seguano i fatti e che il consigliere

comunale Butti, membro della maggioranza dell’amministrazione comunale, porti avanti

negli uffici la proposta di dedicare uno spazio pubblico alla mamma”.