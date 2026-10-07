Palestina, il Coordinamento Stop al Genocidio: “Tre anni di guerra e di silenzio”

Il Coordinamento lecchese torna a denunciare la situazione a Gaza e critica il ruolo dell’Occidente, dell’Italia e delle autorità locali sulle manifestazioni a sostegno della Palestina
LECCO – A tre anni dal 7 ottobre 2023, il Nuovo Coordinamento Lecchese Stop al Genocidio torna a prendere posizione sulla guerra in Medio Oriente e sulle condizioni della popolazione palestinese, denunciando quella che definisce una lunga stagione di “oppressione, deumanizzazione e violazione dei diritti”.
In una nota diffusa in queste ore, il Coordinamento ricostruisce gli eventi a partire dal 6 ottobre 2023, sostenendo che già prima degli attacchi del 7 ottobre la popolazione palestinese vivesse “sotto occupazione, senza pace, diritti o libertà”.
Di seguito il comunicato completo:
Il 6 ottobre 2023 il palestinese era profugo, esule, sotto regime di apartheid, ostaggio detenuto senza processo e senza accuse, prigioniero nella più grande prigione a cielo aperto del mondo.
Il 6 ottobre 2023, nel completo silenzio Occidentale, il palestinese sopravviveva sotto un regime, senza pace, diritti o libertà.
Il 7 ottobre 2023 l’Occidente si è risvegliato, come se nulla fosse successo fino a quel momento, come se il palestinese avesse il solo diritto di essere vittima, sputato, calpestato, oppresso, deumanizzato.
Il 7 ottobre 2023 l’Occidente si è tinto dei colori del Sionismo, un’ideologia suprematista e fascista.
Dal 7 ottobre, si parla di guerra tra terroristi e civiltà, da una parte attacchi e massacri, dall’altra operazioni militari e danni collaterali, senza vergogna alcuna nell’utilizzare apertamente diversi termini e metri di misura.
E intanto sono passati 3 anni, 3 anni che pesano come un macigno: l’Unione Europea non ha mai attuato una singola sanzione allo stato sionista, l’Italia è il terzo paese fornitore di armi ad “Israele”, di fatto complice del Genocidio in atto. 3 anni in cui i soli dati ufficiali parlano di più di 74.000 vittime, di cui 21.000 bambini, 263 giornalisti e 560 operatori sanitari, senza considerare le cifre incalcolabili delle vittime ancora sotto le macerie. 3 anni in cui si stimano più di 175.000 feriti, di cui 4.000 bambini amputati. 3 anni che hanno visto duplicarsi i detenuti politici palestinesi, arrivando a circa 9.000 prigionieri, di cui 3.000 senza nessuna accusa formale e 350 minori.
Oggi, lo Stato Italiano sta per votare definitivamente il decreto che equiparerà legalmente antisemitismo e antisionismo, l’ennesimo atto di repressione e contro la libertà di espressione e di critica. Oggi, le questure di Lecco e Bergamo vietano e impediscono che si scenda in piazza per la Palestina.
Oggi, continuiamo a dire che NON ESISTE PACE SOTTO OCCUPAZIONE CON LA RESISTENZA FINO ALLA VITTORIA
Coordinamento Lecchese Stop Al Genocidio
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