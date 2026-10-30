130 anni di storia dell’acciaio: una serata per raccontare il Caleotto e l’Arlenico

Appuntamento giovedì 5 novembre in Officina Badoni

Nel 2026 ricorrono i 130 anni dalla fondazione della Ferriera del Caleotto

LECCO – Due stabilimenti, migliaia di lavoratori e una storia che attraversa oltre un secolo di vita economica e sociale della città. Nel 2026 ricorrono i 130 anni dalla fondazione della Ferriera del Caleotto, un anniversario che Feralpi Group e Officina Gerenzone APS hanno celebrato attraverso una serie di iniziative dedicate alla memoria industriale lecchese.

Il prossimo appuntamento sarà giovedì 5 novembre, con una serata che ripercorrerà le origini e l’evoluzione di questa importante realtà produttiva, fino ad arrivare al suo ruolo attuale e alle prospettive future.

La storia comincia nell’autunno del 1896, quando ventinove industriali lecchesi, guidati da Giacomo Manzoni, Enrico Bonaiti, Francesco Airoldi e Giacomo Gerosa, fondarono in località Caleotto una ferriera specializzata nella produzione di vergella. L’impianto venne progressivamente ampliato e nel 1908 fu affiancato da una moderna acciaieria, dando vita alla società “Acciaieria e Ferriera del Caleotto”.

Pochi anni dopo, nel 1902, alcuni esponenti della famiglia Badoni insieme ad altri industriali fondarono in località Arlenico, nell’area oggi conosciuta soprattutto per la presenza del Seminario nel rione di Castello, la “Società del Laminatoio di Arlenico”. Nel 1905 iniziarono i lavori per realizzare nuovi impianti lungo la ferrovia, in una zona allora prevalentemente agricola compresa tra Villa Manzoni e le cascine di Rivolta e della Besonda.

Le due aziende, nel giro di pochi anni, finirono sotto la guida degli stessi protagonisti dell’industria siderurgica lecchese, fino alla fusione avvenuta nel 1946. Al Caleotto la produzione si concentrava su lingotti destinati alla laminazione e alla forgia, oltre che sulla vergella. L’Arlenico si specializzò invece nei ferri tondi, nei profilati, nelle catene, nelle ancore e nelle lavorazioni meccaniche.

I due stabilimenti arrivarono a impiegare complessivamente circa 2.000 lavoratori, coinvolgendo intere generazioni di famiglie. Una storia fatta di lavoro, trasformazioni e sfide industriali che ha attraversato tutto il Novecento e che continua a rappresentare una parte significativa dell’identità di Lecco.

La collaborazione tra Feralpi Group e Officina Gerenzone APS è iniziata nel giugno 2026 con alcune aperture riservate ai collaboratori dell’azienda e ai soci dell’associazione. Tra settembre e ottobre sono state poi organizzate quattro giornate di visite guidate aperte al pubblico, che hanno registrato il tutto esaurito nel giro di poche settimane.

Le visite hanno permesso ai partecipanti di conoscere le vicende storiche del Caleotto e dell’Arlenico attraverso le introduzioni curate dai volontari di Officina Gerenzone, ma anche di osservare da vicino il laminatoio in funzione, tra tecnologia e innovazione. Un’occasione per riscoprire una realtà industriale che ha segnato profondamente il territorio lecchese.

Il percorso proseguirà giovedì 5 novembre con una serata dedicata alla storia e al futuro dell’azienda. Interverranno Paolo Colombo, presidente di Officina Gerenzone APS, e Francesco D’Alessio dell’Associazione Giuseppe Bovara, che ripercorreranno le vicende storiche e l’evoluzione della realtà industriale.

A seguire, l’ingegner Giovanni Pasini, presidente di Caleotto Spa, e l’ingegner Nicola Bolognani, responsabile dello stabilimento Caleotto Spa, illustreranno il ruolo attuale dell’azienda e le prospettive di sviluppo di quello che rappresenta uno dei simboli della “città del ferro”.

L’incontro sarà a ingresso libero e offrirà anche l’occasione per raccogliere i contatti di ex lavoratori del Caleotto e dell’Arlenico disponibili a condividere i propri ricordi attraverso interviste. Per loro saranno organizzati successivamente momenti dedicati, con l’obiettivo di conservare e valorizzare le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona questa lunga storia industriale.