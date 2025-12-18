1,8 milioni di euro per la transizione climatica: finanziato il progetto “Lecco ECO Platform

Quello lecchese è uno dei 4 progetti finanziati da Fondazione Cariplo sui 10 candidati

L’assessore Zuffi: “Progetto ambizioso e strategico che ci porterà a realizzare un contratto di clima”

LECCO – Un finanziamento da 1 milione 785 mila euro per rendere la città più resiliente ai cambiamenti climatici, puntando su rigenerazione urbana, tutela dell’ecosistema naturale e partecipazione attiva della comunità. È il risultato ottenuto dal Comune di Lecco con il progetto “Lecco ECO Platform, rigenerazione urbana, riqualificazione dell’ecosistema naturale e partecipazione sociale in risposta al cambiamento climatico”, selezionato e finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito della Call for Ideas “Strategia Clima”, promossa attraverso il programma F2C – Fondazione Cariplo per il Clima.

Il percorso di selezione è stato articolato e competitivo. In totale sono state 10 le candidature ammesse al Servizio di Tutoraggio, avviato nell’aprile 2024, che ha accompagnato gli enti nella definizione e presentazione delle idee progettuali, inviate a Fondazione Cariplo entro la scadenza di novembre. Lo scorso 25 febbraio, la Fondazione ha poi individuato cinque progetti meritevoli di accedere al servizio di Assistenza Tecnica per la redazione di strategie dettagliate di Transizione Climatica: quattro di questi sono stati finanziati, tra cui quello lecchese.

“Lecco ECO Platform” è stato presentato dal Comune di Lecco in collaborazione con ANCI Lombardia, Parco Adda Nord e Legambiente Lombardia e propone un approccio integrato alle sfide ambientali, fondato su una visione strategica di breve e medio periodo. Al centro del progetto vi è la centralità dell’acqua come risorsa condivisa, elemento chiave per rafforzare la capacità del territorio di adattarsi agli effetti del cambiamento climatico.

Le azioni previste rispondono alle principali criticità locali e spaziano dalla revisione degli strumenti urbanistici, per integrare in modo strutturale la dimensione climatica nella pianificazione territoriale, alla creazione del Lecco Climate City Contract, un vero e proprio contratto climatico cittadino. Centrale anche il coinvolgimento della comunità, attraverso una call to action rivolta a cittadini, associazioni e portatori di interesse.

Il progetto prevede inoltre una consultazione continua con gli stakeholder, attività di sensibilizzazione e formazione ambientale nelle scuole, percorsi formativi dedicati ai tecnici comunali e l’adozione di indicatori di monitoraggio per valutare nel tempo l’efficacia delle azioni messe in campo. Tra gli interventi concreti figurano soluzioni basate sulla natura per la gestione del rischio idraulico, il rafforzamento della mobilità sostenibile con infrastrutture per il trasporto elettrico e la mobilità dolce, oltre a iniziative per la riduzione dello spreco alimentare e la promozione del riuso e dell’economia circolare.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessora all’Ambiente del Comune di Lecco, Renata Zuffi: “È un progetto ambizioso, al quale lavoriamo da oltre un anno, che prevede la realizzazione di un vero e proprio “contratto di clima”. In particolare ci concentreremo sull’elemento acqua, anche grazie al Contratto di Fiume già sottoscritto, lavorando sul torrente Bione. Sono davvero felice del finanziamento ottenuto, che dimostra la bontà di un progetto costruito con una visione partecipata a 360 gradi su tutte le strategie di clima, prendendo a modello le città emissioni zero, uno degli obiettivi dell’agenda 2030″.

Un riconoscimento importante che conferma l’impegno della città di Lecco nel percorso verso una transizione climatica concreta e condivisa, capace di coniugare ambiente, territorio e comunità.