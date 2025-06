2 giugno, ‘contromanifestazione’ pacifica per le vie della città

Il corteo dell’Assemblea Permanente Contro le Guerre è partito questa mattina da Largo Montenero

LECCO – “Contro guerre e fascismi, la lotta è quotidiana”. Questo il messaggio lanciato dai promotori della “contromanifestazione” che si è svolta questa mattina, 2 giugno, anniversario della nascita della Repubblica Italiana, firmata dai gruppi aderenti all’Assemblea Permanente Contro le Guerre.

Circa 200 i partecipanti al corteo si è svolto pacifico per le vie della città con partenza da Largo Montenero. L’iniziativa è stata organizzata “con l’obiettivo di denunciare il crescente coinvolgimento dell’Italia nelle logiche belliche internazionali e il rafforzamento dell’industria militare, anche a livello locale”.

Nel mirino della protesta, la presenza di aziende sul territorio accusate di esportare armi, spesso anche verso Israele. “Le manifestazioni – spiegano i promotori – vogliono portare alla luce il legame tra produzione locale e conflitti globali, in particolare con riferimento alla guerra in Palestina e all’intervento della NATO in Ucraina”.

Tra le iniziative della giornata di oggi un pranzo al Parchetto dell’Avis di Pescarenico seguito da momenti di confronto, mentre il prossimo 10 giugno si terrà un’assemblea pubblica al Parco V Alpini di Germanedo con l’invito a costruire nuove reti di resistenza civile e lotta antimilitarista.