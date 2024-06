2 giugno. Lecco celebra la festa della Repubblica: consegnate le onorificenze

La cerimonia si è tenuta questa mattina, domenica, in piazza Garibaldi

Nominati cinque nuovi cavalieri (Nicolò Farinato, Giuseppe Buonopane, Mario Milani, Nicolino Ombrosi e Alfonso Scorzelli) e medaglia d’oro per Paolo Arcilesi

LECCO – “Mettere i giovani al centro del nostro agire politico, renderli consapevoli della ricchezza che la Costituzione ci ha consegnato in eredità, farli sentire protagonisti di una trasformazione possibile. I giovani sono già il presente: diamogli la possibilità di prendersene cura e di essere il motore del cambiamento del nostro Paese”.

Con queste parole questa mattina, domenica, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha dato il benvenuto alle tante persone accorse in piazza Garibaldi i per prendere parte ai festeggiamenti del 2 giugno, in occasione del 78esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana.

Al suo fianco il prefetto di Lecco Sergio Pomponio, che ha dato lettura anche del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il vice presidente della Provincia Mattia Micheli. Presenti alla cerimonia, accompagnata dalla Fanfara “Bersagliere Guglielmo Colombo” di Lecco, numerosi rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose insieme ai bambini della scuola primaria Edmondo De Amicis di Lecco.

Dopo aver rivolto un pensiero a Guido Puccio, già sindaco di Lecco, recentemente scomparso, Gattinoni ha voluto porre l’accento su tre parole, ovvero Pace, Europa e Democrazia, legate strettamente le une alle altre, rivolgendo dal palco un appello alla partecipazione al voto “perché, quest’anno più di ogni altro anno, l’appuntamento elettorale europeo rappresenta un appuntamento con la Storia. Con tutti i suoi difetti, l’Europa è la casa delle libertà, dell’uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani”. In una parola della democrazia, con una sovranità, quella popolare, che verrà chiamata a esprimersi, sempre il prossimo fine settimana, in ben 49 comuni della provincia di Lecco.

Dopo i discorsi del sindaco di Lecco, del prefetto e del vice presidente della Provincia di Lecco, spazio alla consegna delle onorificenze al cavalier Nicolò Farinato (Valmadrera), al cavalier Giuseppe Buonopane (Lecco); al cavalier Mario Milani (Lecco); al cavalier Nicolino Ombrosi (Oggiono); al cavalier Alfonso Scorzelli (Missaglia/Pescara) e alla vittima del terrorismo Paolo Arcilesi di Monticello Brianza, premiato con la medaglia d’oro.

Sono stati inoltre donati la miniatura dello stemma e il gonfalone al Comune di Verderio.

Sul palco, insieme al Prefetto e a Micheli, i sindaci di ciascun Comune coinvolto.