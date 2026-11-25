La Polizia di Stato porta avanti, come ogni anno, la campagna permanente “Questo non è amore”

Questa mattina incontro con gli studenti in Camera di Commercio

LECCO – Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato conferma con forza il proprio impegno quotidiano nella prevenzione e nel contrasto ad ogni forma di violenza di genere, nella consapevolezza che la protezione delle vittime non possa essere limitata a una ricorrenza, ma garantita ogni giorno.

La Polizia di Stato porta avanti, come ogni anno, la campagna permanente “Questo non è amore”, realizzata dalla Direzione Centrale Anticrimine, rivolgendosi alla cittadinanza, nelle piazze, nelle strade, nelle scuole e nei principali luoghi di aggregazione per offrire un’occasione di informazione sulle tutele riconosciute alle vittime e consentire alle donne di denunciare sentendosi al sicuro.

Per una conoscenza completa degli strumenti di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza, è stata elaborata l’edizione 2026 dell’opuscolo della campagna “Questo non è amore”, che contiene informazioni sui segnali per intercettare precocemente la violenza, sui numeri utili, sulle facoltà e i diritti riconosciuti alle vittime, sulle più recenti novità normative, nonché un focus particolare sulle misure di prevenzione, quali gli ammonimenti del Questore per atti persecutori e violenza domestica.

L’azione della Polizia di Stato nel contrasto ad ogni forma di violenza si articola su più livelli, partendo dalla prevenzione e dall’ascolto: i poliziotti sono formati per riconoscere i segnali della violenza e accogliere chi denuncia con rispetto e riservatezza, evitando ogni forma di vittimizzazione secondaria.

Lo scorso anno, in occasione della medesima ricorrenza, è stata inaugurata presso la Questura di Lecco, la Sala per le audizioni protette realizzata nell’ambito del protocollo d’intesa fra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e Soroptimist International d’Italia. Si tratta di un luogo di ascolto protetto dedicato alle vittime di violenza, dove le donne che decidono di denunciare episodi di soprusi e maltrattamenti possono essere ascoltate e supportate in un ambiente riservato, accogliente e sicuro.

Fondamentale nella tutela della vittima è un intervento tempestivo: le Volanti e le pattuglie della Squadra Mobile intervengono immediatamente in caso di richiesta di aiuto, mettendo al sicuro chi subisce violenza e offrendogli tutti gli strumenti di tutela previsti.

Chiunque sia vittima di violenza o ne sia testimone può contattare in qualsiasi momento il numero unico di emergenza 112, oppure il numero antiviolenza e stalking 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24, anche in modalità chat.

È inoltre disponibile l’app YouPol, che consente di inviare segnalazioni alla Polizia di Stato in modo semplice e riservato,

Questa mattina, il Questore di Lecco Stefania Marrazzo, per ribadire l’impegno della Polizia di Stato nella prevenzione e nel contrasto ad ogni forma di violenza, ha partecipato ad un evento di sensibilizzazione e confronto sul tema della violenza e delle discriminazioni di genere, organizzato presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Como – Lecco dall’Istituto di Istruzione Superiore “Lorenzo Rota” di Calolziocorte, in qualità di scuola capofila della Rete di Scopo Provinciale “A scuola contro la violenza sulle donne”.

L’incontro con gli studenti è stato utile per sensibilizzarli sulla necessità di riuscire a decodificare comportamenti violenti e riuscire ad intervenire prima che sia troppo tardi, informandoli sulla possibilità di fare ricorso all’ammonimento del Questore quale misura di prevenzione anticipatorie per interrompere il ciclo delle violenze.

Il Questore ha ribadito ai ragazzi che denunciare è il primo passo per riprendersi la propria libertà e non si è mai soli. Le nostre porte, i nostri telefoni e i nostri operatori sono sempre a disposizione.

Chiedere aiuto è un atto di coraggio e la Polizia di Stato è qui per rispondere con la massima cura e attenzione ad ogni richiesta.

Anche quest’anno, Soroptimist International d’Italia ha aderito alla campagna globale “Orange the World”, promossa da UN Women, l’ente delle Nazioni Unite per la parità di genere: per questa ragione, questa sera, le facciate della Questura e della Prefettura di Lecco saranno simbolicamente illuminate di arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza e volto al riconoscimento del valore di “essere donna”.