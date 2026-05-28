25 nuovi stalli bianchi in via Col di Lana, i lavori venerdì

Nella giornata di domani gli stalli verranno realizzati lungo i lati della strada

LECCO – Nuovo intervento sulla viabilità cittadina in via Col di Lana. Nella giornata di venerdì 29 maggio verranno realizzati 25 stalli di sosta di colore bianco lungo i lati della strada. I lavori di tracciatura della segnaletica orizzontale inizieranno in mattinata e si concluderanno nell’arco della stessa giornata, salvo eventuali rallentamenti legati alle condizioni operative.

L’intervento si inserisce nel più ampio riassetto della viabilità dell’area, interessata negli ultimi anni da una serie di modifiche alla circolazione finalizzate a migliorare il deflusso del traffico e ridurre la congestione in una zona considerata particolarmente sensibile.

Via Col di Lana, infatti, è diventata a senso unico in salita circa due anni fa, nell’ambito della riorganizzazione viabilistica attorno a largo Montenero. Un intervento che ha coinvolto anche altre strade limitrofe: via Palestro è stata trasformata a senso unico in discesa con direzione da via Papa Giovanni XXIII, mentre via Parini è stata resa a doppio senso nel tratto compreso tra l’incrocio con via Grassi (dov’è stata realizzata la rotonda) e via Ongania.

Con la realizzazione dei nuovi stalli di sosta, l’amministrazione prosegue dunque nel completamento del riordino dell’area, introducendo ulteriori spazi destinati al parcheggio lungo una delle arterie interessate dalla nuova disciplina del traffico.