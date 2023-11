2Slow ringrazia gli sponsor e annuncia la Resegup 2024

Sabato 1 giugno la prossima edizione dell’attesa skyrace

LECCO – Un sentito ringraziamento da parte della 2Slow agli sponsor che hanno sostenuto e supportato la Resegup edizione 2023, con una piacevole serata all’Hangar Manzoni di Pescarenico, annunciando la Resegup 2024 che si correrà sabato 1 giugno.

Paolo Sala presidente della 2Slow ha ricordato gli albori della Resegup, nata nel 2010 dalla passione di un gruppo di amici per la corsa in montagna e cresciuta nel corso degli anni fino a raggiungere i 1200 concorrenti. “Sin dalla prima edizione – ha sottolineato Sala – abbiamo voluto che Resegup avesse qualcosa in più rispetto alle altre gare: tenere in considerazione anche gli atleti di medio-basso livello come lo eravamo noi. Questo è stato possibile anche grazie al supporto degli sponsor che ringraziamo”.

Il presidente ha poi illustrato le peculiarità della corsa a partire dal suo ricco pacco gara (per il secondo anno consecutivo griffato Ande), i suoi 10 punti ristoro più il pasta party finale “a garanzia di un supporto costante lungo tutti i 24 chilometri e 1.800 metri di dislivello positivo a tutti i 1.200 runner, anche per chi la chiude in 5 o 6 ore”. E ancora, il gadget a tutti i finisher, le docce calde a fine gara, il maxischermo in piazza e la diretta streaming realizzata in collaborazione con Lecconotizie.com, l’animazione oltre allo speaker tecnico, i premi di categoria che si aggiungono ai premi per i primi 10 uomini e le prime 10 donne al traguardo. Non da ultimo il lato benefico con una parte della quota delle iscrizioni destinata a un’associazione e, quest’anno, all’acquisto di un defibrillatore posizionato al rifugio Azzoni.

A portare i saluti durante la serata anche il sindaco runner di Lecco, Mauro Gattinoni: “Ringrazio 2Slow che mette una coccarda importantissima nel calendario degli eventi lecchesi. Un evento che abbraccia ed è abbracciato dalla città di Lecco e che fa anche da volano turistico, quindi grazie a nome di tutta la città al gruppo di volontari della 2Slow e mi appunto già in agenda la data del 1° giugno per essere tra i partenti della Resegup 2024″.

Spazio poi a qualche dato relativo all’audience del lavoro di media partner svolto da Lecconotizie.com, su tutti spicca la diretta streaming vista da oltre 14mila persone. Quindi in alto i calici per un brindisi e spazio alla convivialità, mentre si guarda già alla Resegup 2024, edizione numero 13.