300 litografie ai Carabinieri di Lecco, il dono dell’artista Luisa Colombo

Le opere d’autore, destinate a tutti i militari in servizio e alle sale d’attesa delle 16 Stazioni della provincia, celebrano il profondo legame tra l’Arma e la cittadinanza

LECCO – Ci sono gesti che superano il semplice valore materiale per trasformarsi in pura emozione, capaci di tradurre in linee e colori un profondo senso di gratitudine.

Con questo spirito, la pittrice e arteterapeuta malgratese Luisa Colombo ha voluto omaggiare il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco, consegnando nelle mani del Comandante Provinciale, Sig. Colonnello Nicola Melidonis, un pezzo del suo cuore artistico: 300 litografie d’autore.

Le opere sono destinate personalmente a ciascun Carabiniere in servizio sul territorio. Inoltre, a testimonianza tangibile della vicinanza dell’Arma alla cittadinanza, la litografia dello stemma araldico sarà esposta in ognuna delle sale d’attesa delle 16 Stazioni Carabinieri dislocate nella provincia di Lecco.

L’artista malgratese non è nuova a queste dimostrazioni d’affetto. Da anni, infatti, ha eletto la Benemerita a musa ispiratrice, dedicando all’Arma molte delle sue opere più intense.

Questi lavori nascono dalla fusione tra la sua spiccata sensibilità di pittrice e la profonda esperienza di arteterapeuta, uniti dalla convinzione che l’arte possa curare l’anima, così come i Carabinieri proteggono la vita quotidiana e la sicurezza dei cittadini.

La litografia donata al Comando di Lecco racchiude una storia speciale: riproduce un dettaglio denso di significato tratto da un grande dipinto che la Colombo aveva precedentemente donato alla storica Caserma “Cernaia” di Torino, prestigiosa sede della Scuola Allievi Carabinieri. Quell’opera originaria era giunta a Torino per il tramite dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Monza, di cui la pittrice è fiera socia.

Oggi, quel legame si rinnova e si moltiplica.

Quel frammento di tela, che incarna l’essenza dello spirito di servizio, del sacrificio e dell’umanità dei Carabinieri, viaggia idealmente dal capoluogo piemontese fino a Lecco, per entrare nelle case, negli uffici e nelle stazioni di ogni singolo militare.

La donazione, avvenuta in una cornice di profondo significato legata alle celebrazioni per la Festa dell’Arma dei Carabinieri, è accompagnata da una lettera datata 5 Giugno 2026.

Nello scritto, indirizzato al Colonnello Melidonis e a tutti i Carabinieri del Comando Provinciale, Luisa Colombo ha voluto esprimere parole toccanti che testimoniano la sua sincera devozione: “Desidero rivolgere un pensiero di profonda stima e sincero apprezzamento a tutti Voi che, con dedizione, operate quotidianamente sul nostro territorio. Vi giunga il mio più sentito ringraziamento per il costante impegno profuso a tutela della legalità e per la preziosa e costante vicinanza dimostrata verso l’intera cittadinanza. Con profonda e sincera gratitudine”.