50&Più Lecco: appuntamento con l’arte del giardinaggio

Giovedì 13 marzo, dalle 14 alle 16, a Palazzo del Commercio l’incontro con la presidente dei Fioristi di Confcommercio Lecco

LECCO – Prosegue con entusiasmo il ciclo di incontri organizzato da 50&Più Lecco, l’associazione che promuove attività culturali e sociali per gli over 50. Dopo il successo dei primi due appuntamenti — il 25 febbraio con Amalia Citterio de “Una bottega di rione” sul tema dell’alimentazione sana, e il 5 marzo con il generale dei Carabinieri in congedo Antonio De Marco sulla sicurezza personale— il prossimo evento è fissato per oggi, giovedì 13 marzo, dalle ore 14 alle ore 16, presso il Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

Il tema dell’incontro sarà “Creare un angolo fiorito sul terrazzo”, e vedrà come ospite Raffaella Beri, presidente del Gruppo Fioristi di Confcommercio Lecco e titolare de “Il Fiorista” di via Cairoli a Lecco. Con la sua esperienza e passione, guiderà i partecipanti alla scoperta del mondo dei fiori, offrendo consigli pratici su come trasformare i propri spazi esterni in oasi di colori e profumi.

L’ultimo appuntamento del ciclo è previsto per oggi, dalle ore 10 alle ore 12, e sarà dedicato a “L’utilizzo dello Smartphone nella quotidianità”. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e aperti sia ai soci che ai simpatizzanti. È gradita la prenotazione. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, è possibile contattare il numero 0341 287279 o inviare una email a enasco.lc@enasco.it.

Questa serie di eventi rappresenta un’opportunità per la comunità lecchese di approfondire tematiche di interesse pratico e culturale, favorendo al contempo la socializzazione e lo scambio di esperienze tra i partecipanti.