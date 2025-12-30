60° anniversario del Cai Strada Storta, i festeggiamenti cominciano con Francois Cazzanelli

Il noto alpinista sarà protagonista di una serata il prossimo 23 gennaio

Per celebrare l’importante traguardo è stato preparato un intero anno di iniziative speciali

LECCO – Il 2026 segna un traguardo storico per la nostra sezione: il 60° anniversario della fondazione del Cai Strada Storta, sottosezione del Cai Lecco nata nel 1966.

“Per celebrare degnamente questi sessant’anni di cammino e passione (1966-2026), abbiamo preparato un intero anno di iniziative speciali. Siamo entusiasti di invitarti alla serata che aprirà ufficialmente i festeggiamenti, con un ospite d’eccezione che incarna lo spirito più autentico della montagna moderna: Francois Cazzanelli“.

L’appuntamento è per venerdì 23 gennaio alle 20.45 all’auditorium della “Casa dell’Economia” (Lecco via Tonale, 30). Cresciuto ai piedi del Cervino, Francois è una guida alpina e un alpinista di fama internazionale. È conosciuto per il suo approccio “fast and light”, con il quale ha realizzato imprese straordinarie sia sulle Alpi che sugli Ottomila himalayani. Durante la serata, racconterà il suo modo di vivere la montagna, tra velocità, tecnica e profondo rispetto per l’ambiente.

“L’ingresso è gratuito e l’accesso è limitato ai circa 350 posti della sala; consigliamo quindi di arrivare con un po’ di anticipo per assicurarsi l’ingresso. Un ringraziamento speciale va agli enti e ai partner che supportano questa iniziativa e il nostro sessantennale: città di Lecco (Patrocinio); Camera di Commercio Como-Lecco e df Sport Specialist. Un ringraziamento speciale anche alla nostra socia Erica Dell’Oro per la creazione del logo celebrativo”.