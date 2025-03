8 marzo, auguri a tutte le donne. Le iniziative in programma

Una ricorrenza che vuole sottolineare l’importanza della lotta per i diritti delle donne

LECCO – Oggi, 8 marzo, si celebra la Giornata Internazionale della Donna. Era il 1908 quando negli Stati Uniti venne celebrato il primo Women’s Day su indicazione del congresso dell’Internazionale socialista. Questa ricorrenza è stata stabilita a livello internazionale nel 1977, quando l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha proposto a ogni Paese di definire un giorno dedicato ai “diritti delle Donne e la pace internazionale”.

Anche quest’anno il Comune di Lecco propone un fitto calendario di appuntamenti che coinvolge numerose realtà del territorio volte a sensibilizzare sulla tematica. Le iniziative realizzate sul territorio sia nell’ambito di STAR (Sistema territoriale antiviolenza in rete), la rete territoriale inter-istituzionale antiviolenza, che copre l’intero territorio provinciale offrendo servizi a supporto delle donne vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita grazie a due centri antiviolenza (L’Altra Metà del Cielo – Telefono donna Merate e Telefono Donna Lecco) e alla rete di servizi territoriali sia nell’ambito della Commissione Pari Opportunità.

Nel ricordare alcuni degli appuntamenti in programma in città per questa ricorrenza, LeccoNotizie coglie l’occasione per fare auguri a tutte alle nostre lettrici.

Le iniziative in programma

Sabato 8 marzo

Gazebo a cura di Altra metà del cielo Telefono Donna – Merate in Piazza Prinetti, Merate dalle 9 alle 13;

Weekendonna 2025 a cura di Lecco Hostel & Rooms. Workshop letterari, laboratori creativi e artigianato in C.so Matteotti 89A a Lecco. 8-9 marzo 2025 dalle 9.30-19.

Quello che le donne non dicono a cura di Telefono Donna. Brani musicali e testi teatrali in Sala Don Ticozzi, Via Ongania 4, Lecco. Ore 21 e ingresso libero.

Domenica 9 marzo

Quattro stagioni per quattro poetesse a cura di Altra metà del cielo Telefono Donna – Merate. Vivaldi incontra la poesia. Auditorium Comunale “G. Spezzaferri”, Piazza degli Eroi, Merate. Ore 20.30, ingresso libero.

Lunedì 10 marzo

E la festa continua! a cura di Altra metà del cielo Telefono Donna – Merate. Proiezione film. Cine Teatro A. Manzoni, Via Papa Giovanni XXXIII, 23, Merate. Proiezioni alle ore 15 e 21.

Giovedì 13 marzo

Pezzi “facili” per femminucce “inossidabili” a cura di SPI CGIL COMO, FNP CISL COMO, UILP UIL COMO. Regia di Carla Cazzaniga. Centro Civico Rosario Livatino, Via Risorgimento 28, Tavernerio. Ore 16.30.

Venerdì 15 marzo

Resistere è femminile? Uno sguardo storico e simbolico a cura di Femminile Presente. Convegno. Palazzo del Commercio, Piazza Giuseppe Garibaldi 4, Lecco. Ore 16.

Sabato 22 marzo

Cicatrici d’oro a cura di Altra metà del cielo Telefono Donna – Merate. Kintsugi. Spazio Arteeventi, Merate. Dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Posti limitati – email a info@altrametadelcielo.org.

Sabato 5 aprile