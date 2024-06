A Bobbio un grande raduno per il 150° anniversario del Cai Lecco

Domenica scorsa il tradizionale ritrovo è stato occasione per celebrare l’importante traguardo

Il prossimo evento è in programma domenica 30 giugno al Rifugio Camposecco con “Il respiro della danza”

LECCO – Un grande raduno quello del 150° anniversario di fondazione del Cai Lecco che si è svolto domenica scorsa ai Piani di Bobbio. Tanti sguardi di amici, momenti di divertimento e di sport, tutti presenti i gruppi sezionali, le sottosezioni e le diverse generazioni che, in modi diversi, portano linfa vitale alla sezione.

“Un grazie speciale al gruppo Ragni di Lecco per il tempo e la passione con i quali hanno fatto arrampicare i più piccoli – hanno detto dal Cai Lecco -. Un grazie pieno di riconoscenza al Soccorso Alpino che con le dimostrazioni messe in campo dai propri volontari ci ha fatto sentire un po’ più vicini a questo mondo, quello di chi si mette a servizio e corre sempre in aiuto. Grazie anche ai nostri mitici rifugisti del Rifugio Lecco che non perdono occasione per dimostrare la loro simpatia e professionalità”.

Il gruppo musicale Aquaraja ha regalato dei bei momenti di allegria, con musica che ha fatto cantare e ballare dai ragazzi più giovani fino ai più saggi della sezione. Dopo il pranzo si è svolta anche una graditissima gita naturalistica nell’anfiteatro dei Campelli tra fiori e rocce: “Un ulteriore ringraziamento ai diversi sponsor che hanno donato i premi della lotteria, un altro momento goliardico che ricorderemo con il sorriso”.

Il prossimo evento è in programma domenica 30 giugno al Rifugio Camposecco (ore 9.30) con la performance “Il respiro della danza”. Uno spettacolo mozzafiato di danza acrobatica sugli alberi, che vedrà esibirsi artisti di eccezionale bravura sospesi da terra a diverse altezze, renderà protagonista la montagna sotto un nuovo e moderno punto di vista.. I “danzatori verticali” sperimenteranno lo spazio e il tempo di un luogo che non è il tradizionale palcoscenico, mettendosi in relazione con la natura che diventa la loro scenografia e offrendo al pubblico un’esperienza unica nel suo genere.

Al Rifugio Camposecco un evento speciale per i bambini, con concorso di disegno sulla montagna: tutti i presenti realizzeranno delle opere dedicate al 150° del Cai Lecco, con i materiali messi a disposizione dall’organizzazione. Premi assicurati per tutti i partecipanti. Ritrovo al piazzale della chiesa di Vercurago alle ore 9.30.