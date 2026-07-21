A Galbiate nasce il “Giardino del Tempo”: un nuovo spazio verde per la comunità

Sabato 25 luglio la presentazione al Circolo Arci Libertà nell’ambito di GalbiArte

Un’area verde recuperata grazie al progetto Le Radici con le Ali, al Comune di Galbiate e ai ragazzi di UtilEstate

GALBIATE – Un luogo dove fermarsi, leggere, incontrarsi e ritrovare il valore del tempo condiviso. Nasce con questo obiettivo il Giardino del Tempo, il nuovo spazio verde realizzato a Galbiate, che sarà presentato sabato 25 luglio alle 19.30 al Circolo Arci Libertà, nell’ambito della rassegna di arte contemporanea GalbiArte.

Il progetto è frutto di un percorso di rigenerazione promosso da Le Radici con le Ali, in collaborazione con il Comune di Galbiate, con l’intento di restituire alla cittadinanza un’area rimasta per anni in stato di abbandono, trasformandola in uno spazio aperto alla comunità e dedicato all’incontro, alla cultura e alla socialità.

L’intervento non si è limitato alla riqualificazione del verde, ma ha dato nuova identità a un luogo pensato per favorire relazioni, inclusione e partecipazione.

“Ringraziamo tutti coloro che, come noi, hanno creduto fin dall’inizio nelle potenzialità del Giardino del Tempo e dello spazio del Circolo Libertà – commenta il sindaco Piergiovanni Montanelli –. Significa ridare vita ad angoli dimenticati e restituirli alla collettività per offrire ciò di cui la società moderna ha più bisogno: spazi di inclusione, cultura, confronto, incontro tra generazioni, ma anche luoghi dove riscoprire il valore del silenzio, della calma e della riflessione. Come diceva Einstein, ‘la mente è come un paracadute: funziona solo se si apre’.”

Un ruolo importante nella realizzazione del giardino è stato svolto anche dai ragazzi di UtilEstate, progetto di Living Land, che hanno partecipato alla bonifica dell’area e realizzato alcuni murales dedicati al mondo dei libri e della lettura, contribuendo a rendere il nuovo spazio ancora più accogliente e riconoscibile.

La presentazione del Giardino del Tempo sarà inserita nel programma inaugurale di GalbiArte, rassegna curata dall’artista e curatrice Giulia Casartelli. All’incontro interverranno anche Marco Bottaro, coordinatore del progetto Le Radici con le Ali, Nicolò Rusconi, responsabile agricolo della Cooperativa Solidarietà, e gli stessi giovani che hanno partecipato alla realizzazione dello spazio.

“Lo spirito che ha dato vita a GalbiArte risuona profondamente con quello del Giardino del Tempo – sottolinea Giulia Casartelli –. Che si tratti di arte o di verde, le parole chiave sono cura e relazione. Entrambi i progetti invitano la comunità a fermarsi, osservare con attenzione e riconoscere il valore di ciò che cresce lentamente.”

L’inaugurazione ufficiale del Giardino del Tempo è invece prevista durante la Festa di Galbiate, in programma nel mese di ottobre. In quell’occasione saranno piantati dodici ulivi con il coinvolgimento diretto della cittadinanza, chiamata a prendersi cura di questo nuovo spazio condiviso.

Il Giardino del Tempo nasce all’interno del progetto Le Radici con le Ali, promosso dall’Ambito Territoriale di Lecco e da Impresa Sociale Girasole, con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese. L’iniziativa punta a coniugare cura del territorio, inclusione sociale e partecipazione, valorizzando oliveti, frutteti e spazi pubblici come luoghi capaci di creare lavoro, formazione, relazioni e senso di appartenenza.