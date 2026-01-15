A Germanedo, in via dell’Eremo, uno studentato da 200 posti letto

Interventi di manutenzione su una cinquantina di appartamenti Aler per un progetto di housing universitario

Il presidente Aler Zambelli: “Sfruttare al meglio il patrimonio immobiliare per cercare di dare risposte alle diverse esigenze”

LECCO – Uno studentato universitario da 200 posti letto in via Dell’Eremo a Germanedo. L’annuncio è stato fatto dal presidente di Aler Bergamo Lecco Sondrio Corrado Zambelli, ieri, nel corso dell’inaugurazione dei tre appartamenti destinati all’housing sociale in via Movedo nel rione di Bonacina.

Il presidente dell’Agenzia Lombarda per l’Edilizia Residenziale, elencando quanto fatto negli ultimi anni anche grazie ai bandi PNRR e confermando la disponibilità a collaborare con gli altri enti per far fronte alla pressante richiesta di case, ha parlato anche del nuovo progetto di housing universitario attivato a Lecco. Ricordiamo che, solo poche settimane fa, Aler aveva anche presentato la conclusione del progetto di completa riqualificazione delle case di via Turbada a Belledo.

“Proprio in queste settimana è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva dell’intervento di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà Aler situati in via dell’Eremo (n° 26-28) da destinare ad housing universitario – ha spiegato il presidente Zambelli -. Saranno interessati una cinquantina di appartamenti e, probabilmente già per l’anno accademico 2026/2027, saranno disponibili 200 nuovi posti letto. L’obiettivo è quello di sfruttare al meglio il patrimonio immobiliare per cercare di dare risposte alle diverse esigenze”.