A.I.uto – Rischi e opportunità per cittadini digitali: tre incontri a Lecco

Un ciclo di incontri all’Officina Badoni dedicati all’intelligenza artificiale

“Un invito ad abitare in modo più consapevole il mondo digitale”

LECCO – In un tempo in cui la tecnologia digitale accompagna ogni fase della nostra vita quotidiana – dall’infanzia alla terza età, dal tempo libero alle relazioni affettive, dal gioco allo studio – diventa essenziale costruire occasioni di confronto e consapevolezza sul ruolo che strumenti come l’intelligenza artificiale stanno assumendo nella nostra società.

È da questa urgenza, ma anche da un’esperienza concreta sul campo, che nasce “A.I.uto – Rischi e opportunità per cittadini digitali”, un ciclo di tre incontri pubblici, gratuiti, pensati per genitori, educatori, insegnanti e cittadini.

L’iniziativa si inserisce all’interno della attività del progetto Mind the Gap Progress finanziato da Ats Brianza sul Piano Gap e promosso in collaborazione con gli ambiti territoriali sociali.

Gli incontri si svolgeranno a partire da lunedì 27 maggio presso l’Auditorium di Officina Badoni, a Lecco, luogo simbolo di innovazione, rigenerazione urbana e formazione partecipata. Ogni serata affronterà un tema chiave del digitale: dall’intelligenza artificiale, al rapporto tra tempo e identità nella società “onlife”, fino alle questioni normative e relazionali poste dalle nuove tecnologie.

Il ciclo è promosso da Impresa Sociale Girasole e dall’Ambito Territoriale di Lecco, in collaborazione con la Fondazione Giannino Bassetti, Rivoluzioni.ai e Sineresi – CFP Consolida.

Il primo incontro, previsto per lunedì 27 maggio, vedrà protagonista Federico De Ambrosis (Rivoluzioni.ai / NINA), con una riflessione dal titolo “Rivoluzioni.ai – Per immergersi nell’oceano digitale, responsabilmente”. Un’occasione per avvicinarsi in modo chiaro, critico e accessibile ai principali strumenti e scenari dell’intelligenza artificiale.

Il secondo appuntamento, mercoledì 5 giugno, sarà condotto da Francesco Samorè (Fondazione Giannino Bassetti) e affronterà il tema dell’identità e della cittadinanza nella società connessa. Con il titolo “On-life – Una società digitale per tutte le età”, si ragionerà su come cambia la vita, dalla nascita al testamento digitale, in una quotidianità sempre più mediata dalla rete.

A concludere il ciclo, lunedì 17 giugno, sarà la serata “Le redini del potere – Quando l’intelligenza artificiale gioca a dadi con la norma”, curata dalla Fondazione Giannino Bassetti e dalla Cooperativa Sineresi. Un confronto aperto su diritti digitali, regole, algoritmi, consumi e relazioni interpersonali nell’epoca della datificazione della vita.

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 20:30 e si terranno presso Officina Badoni (Corso Matteotti 7, Lecco). La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione online al link: https://forms.office.com/e/98ciepDsJ5

Sabina Panzeri presidente Ambito Territoriale di Lecco: “Questa proposta vuole essere un invito ad abitare in modo più consapevole il mondo digitale, promuovendo uno sguardo critico e collettivo sui cambiamenti in atto, a partire dall’esperienza concreta dell’educazione e del dialogo tra generazioni”.