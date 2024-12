A Lecco arrivano due eco-isole per i rifiuti delle utenze non domestiche

Silea le ha posizionate ieri, giovedì, in piazza Affari e via Nava

Finanziate con fondi del Pnrr, entreranno in funzione nel corso del 2025

LECCO – Sono state posate da Silea nel corso della giornata di ieri, giovedì, in piazza Affari e nel parcheggio di via Nava, due eco-isole ad accesso controllato tramite Qr code dedicate al conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche. Le due eco-isole, finanziate con fondi del Pnrr, non sono al momento operative ed entreranno in funzione nel corso del 2025.