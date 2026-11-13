A Lecco e a Dervio la commemorazione dei martiri di Nassiriya

Un sentito tributo alle vittime del 12 novembre 2023
Le autorità hanno ricordato il coraggio e la dedizione dei caduti
LECCO – Ieri mattina, nella città di Lecco, si è tenuta la cerimonia di commemorazione della giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace istituita a seguito della strage di Nassiriya, avvenuta in Iraq il 12 novembre 2003. L’evento si è svolto in via Martiri di Nassiriya, all’angolo con via Ugo Foscolo. Presenti alla cerimonia le autorità civili, militari e religiose, che si sono raccolte in un silenzioso omaggio per ricordare i 28 martiri di Nassiriya, tra cui 12 Carabinieri, che hanno perso la vita durante l’attentato terroristico.
A Dervio, presso il parco già dedicato alla memoria di questi uomini caduti nell’adempimento del dovere, si è tenuto un ulteriore momento di raccoglimento. Un cippo commemorativo, eretto in loro ricordo, è stato il centro di una cerimonia che ha visto la partecipazione delle istituzioni locali e della comunità. Nel corso della cerimonia, è stata deposta una corona, quindi si è svolto un momento di preghiera e riflessione in segno di rispetto e gratitudine per il sacrificio di coloro che hanno perso la vita nell’assolvimento del loro dovere.
Durante gli interventi, le autorità hanno ricordato il coraggio e la dedizione dei caduti, sottolineando l’importanza di preservare la memoria di chi ha dato la vita per il servizio al Paese.
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