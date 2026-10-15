Appuntamento lunedì pomeriggio a Officina Badoni

Presente il Sottosegretario di Stato Lucia Albano

LECCO – Sarà Lecco a ospitare la presentazione del Piano Nazionale dell’Economia Sociale. L’appuntamento è per lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 16,45 all’Officina Badoni, in corso Giacomo Matteotti 7, con il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano. Introdurrà l’incontro il Sindaco di Lecco, Filippo Boscagli.

Il Piano Nazionale rappresenta un passaggio importante per il riconoscimento di cooperative, imprese sociali, associazioni, fondazioni e mutue. Sono realtà che mettono al centro l’interesse generale, le persone, il lavoro e la comunità, reinvestendo il valore prodotto sul territorio.

“Per Lecco la presentazione ha un significato particolare – sottolinea il sindaco di Lecco Filippo Boscagli -. Il territorio lecchese si riconosce pienamente nei principi dell’economia sociale: solidarietà, partecipazione, coesione e sviluppo sostenibile. Qui una rete diffusa di cooperazione, volontariato e terzo settore lavora da tempo accanto alle istituzioni e al sistema produttivo locale“.

Non è un caso che il sindaco abbia scelto di mantenere in capo a sé la delega all’Economia sociale. Una scelta che indica la volontà dell’Amministrazione di considerare questo ambito come strategico e trasversale alle politiche cittadine, dal welfare al lavoro, dall’inclusione allo sviluppo economico.

“Siamo orgogliosi di accogliere a Lecco la presentazione del Piano Nazionale dell’Economia Sociale – prosegue in sindaco -. Ho voluto tenere la delega all’Economia sociale perché credo che sia una leva decisiva per far crescere il territorio in modo equo: il Piano ci offre una cornice nazionale in cui le esperienze lecchesi possono rafforzarsi e fare rete”

L’incontro è libero e aperto a tutta la cittadinanza, enti del territorio, imprese e organizzazioni e sarà l’occasione per illustrare obiettivi e strumenti del Piano e per un confronto con enti, imprese, realtà del terzo settore e cittadini.