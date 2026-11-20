“Lecco Magico Natale”, presentato il ricco calendario

“Un lavoro corale per creare momenti di incontro e condivisione per cittadini, famiglie e visitatori di tutte le età”

LECCO – “Un calendario ricco di iniziative che porterà l’atmosfera natalizia in tutta la città, a partire già da domani con lo spettacolo inaugurale della pista di pattinaggio e l’accensione delle proiezioni di ‘Luci su Lecco’ e delle luminarie natalizie. Come da tradizione, ‘Lecco Magico Natale’ risveglia in città la voglia di stare insieme, creando occasioni di incontro e condivisione per cittadini, famiglie e visitatori di tutte le età”.

E’ stata l’assessore Cinzia Bettega, questa mattina, ha presentare la corposa rassegna di eventi che il Comune di Lecco ha promosso insieme a numerose realtà della città: “Anche quest’anno il programma unisce gli appuntamenti più attesi e consolidati del Natale lecchese, come le luci, la mostra dei presepi e diorami, il mercatino e ‘Capolavoro per Lecco’, a nuove proposte pensate per rendere la città ancora più viva e accogliente durante le festività, tra cui il villaggio natalizio sul lungolago e il ‘Piccola Christmas Show’“.

Mostre, concerti, spettacoli itineranti, iniziative culturali, appuntamenti per bambini e famiglie e momenti di intrattenimento accompagneranno la città per tutto il periodo natalizio, coinvolgendo il centro cittadino, dal lungolago ai musei civici, dalla biblioteca ai teatri, fino agli spazi dedicati alla socialità e alle famiglie. Un programma costruito grazie alla collaborazione di associazioni, enti e realtà del territorio.

“Un ringraziamento particolare va a Confcommercio Lecco e Amici di Lecco, all’Associazione Culturale Madonna del Rosario e a Lecchese Turismo Manifestazioni (LTM), all’Associazione Italiana Amici del Presepio e a tutte le altre realtà che hanno reso possibile questo calendario, nonché al main partner Acinque Energia, per il prezioso contributo, e a Regione Lombardia, che sostiene gli eventi Ltm a calendario – ha concluso Bettega -. Un lavoro corale che vede l’impegno di tantissime persone”.

Uno dopo l’altro hanno preso la parola Fabio Dadati, in rappresentanza degli Amici di Lecco (promotori di Luci su Lecco), di Confcommercio Lecco e della Camera di Commercio; Giorgio Cortella, in rappresentanza di Stefano Simonetti presidente di Acinque Energia; Salvatore Cappello, presidente di LTM che accenderà l’albero di Natale con 6 chilometri di luce e curerà lo spettacolo pirotecnico della Notte di San Silvestro; Susanna De Maron, in rappresentanza dell’Associazione Culturale Madonna del Rosario che organizza Capolavoro per Lecco e Angelo Bonazzola dell’Associazione Italiana Amici del Presepio di Lecco che organizza la tradizionale mostra di presepi e diorami giunta alla 15^ edizione.

Tutti hanno elogiato la grande collaborazione per creare un ricco calendario di eventi dedicato ai lecchesi e ai turisti che comprende eventi entrati ormai nella tradizioni e novità. Tra queste ultime c’è sicuramente la notte di Capodanno, realizzata con la collaborazione dell’assessore Marco Caterisano, che vedrà una serata musicale sul lungolago con dj Alberto Zanni e, a mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico a cura di LTM.

Presente anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini che ha invitato tutti a non comprare i regali su Amazon o on-line, ma andare nei negozi di Lecco perché anche questo è un modo importante per fare vivere la città. Ricordando infine il valore più intimo del Natale e l’importanza della tradizione del presepe che quest’anno verrà allestito anche sul lago. Anche il consigliere regionale Mauro Piazza ha fatto pervenire un messaggio ricordando a tutti che il Natale è un momento in cui la città può mostrare il suo volto migliore.

Dal 21 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 Lecco si vestirà di luce e di festa con “Lecco Magico Natale”. Oltre alle spettacolari proiezioni di “Luci su Lecco” e alle luminarie di Confcommercio Lecco, confermati il tradizionale Mercatino di Natale in Piazza Cermenati e in Piazza XX Settembre, la pista di pattinaggio in Piazza Garibaldi, il grande albero di Natale in Piazza Mazzini, infine la novità del villaggio natalizio sul lungolago con un presepe illuminato sull’acqua, la casetta di Babbo Natale e giostre per i bambini, a cura di LTM con il contributo di Regione Lombardia. E ancora l’arte con “Capolavoro per Lecco” a Palazzo delle Paure e la mostra di presepi e diorami in Torre Viscontea.

Diversi saranno i momenti musicali previsti in centro ma anche spettacoli itineranti di artisti di strada, gli appuntamenti per bambini e famiglie che accompagneranno la città dalle celebrazioni dedicate al patrono San Nicolò, fino alla festa dell’epifania con la Befana che arriverà dal cielo con il paracadute.

Il calendario “Lecco Magico Natale” è l’opportunità di condividere insieme la magia delle feste.

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