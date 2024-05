A Lecco torna la “Camminata della Salute”

L’evento proposto dall’associazione “Amici del cuore” e dall’AGD si terrà domenica 26 maggio

Scopo della camminata invogliare il movimento e promuovere la salute

LECCO – Anche quest’anno l’associazione “Amici del cuore” in collaborazione con AGD “Associazione Giovani Diabetici” propongono la “Camminata della Salute”. Lecco si prepara per la nona edizione della camminata, che si terrà domenica 26 maggio con partenza da via Brodolini (di fronte al Palataurus) alla ore 9.00 e arrivo al campeggio Rivabella, facendo il giro del lago di Garlate sul percorso ciclabile.

L’evento rientra nelle attività educative che da anni l’associazione “Amici del cuore” propongono nell’ambito della promozione della salute. La camminata è promossa per invogliare le persone a fare movimento, passeggiando in un contesto incantevole come quello del nostro lago.