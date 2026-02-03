A nove anni dalla morte, la Polizia di Stato ricorda l’Assistente Francesco Pischedda

Il giovane poliziotto morì durante un inseguimento sulla SS36 nella notte tra il 2 e 3 febbraio 2017

Alla sua memoria è intitolata la sede della Sottosezione della Polizia Stradale di Bellano

BELLANO – Oggi, 3 febbraio, la Polizia di Stato ricorda l’Assistente Francesco Pischedda, il poliziotto della Sottosezione Polizia Stradale di Bellano, medaglia d’oro al valor civile, che la notte tra il 2 ed il 3 febbraio 2017 perse la vita in servizio durante un inseguimento.

Nella serata del 2 febbraio del 2017, l’allora Agente Scelto Pischedda, in servizio di pattuglia sulla SS36 a Colico, ricevuta la segnalazione di tre persone a bordo di un mezzo rubato sulla SS36, si mise immediatamente all’inseguimento del veicolo. La corsa, durata diversi chilometri, si concluse con un tentativo di testa coda del veicolo in fuga e con un inseguimento a piedi degli occupanti. L’Agente Scelto Pischedda riuscì a bloccare uno dei tre uomini: ne nacque una colluttazione ed entrambi precipitarono in un dirupo sottostante l’arteria stradale, riportando gravi lesioni. Nonostante gli immediati soccorsi e la corsa in ospedale, l’Agente Scelto Pischedda perse la vita poche ore dopo.

Il poliziotto, già nel 2011, si era distinto ed era stato premiato per una brillante operazione cha aveva consentito di arrestare il responsabile di una serie di furti nei Centri Commerciali. Per meriti straordinari è stato promosso, postumo, alla qualifica di Assistente della Polizia di Stato ed alla sua memoria è intitolata la sede della Sottosezione della Polizia Stradale di Bellano, dove nei prossimi giorni si terrà una cerimonia in suo ricordo, con la deposizione di una corona di alloro e la celebrazione di una Santa Messa presieduta da Don Andrea Lotterio, Cappellano della Polizia di Stato.

Sono passati nove anni dalla scomparsa di Francesco, ma il suo ricordo ogni giorno si rinnova nella memoria dei colleghi. Francesco è stato un collega, un amico, un fratello, così lo descrive chi lo ha conosciuto, la sintesi di correttezza, professionalità, generosità, un sorriso per tutti che neanche quella tragica notte ha spento.