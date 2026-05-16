A piedi da Olginate a Lecco per chiedere la pace: “Un altro mondo è possibile”

Nel pomeriggio di oggi si è svolta l’iniziativa organizzata dalla Tavola Lecchese per la Pace
“No alla follia della corsa al riarmo, facciamo costruire ospedali e scuole”
LECCO – A piedi da Olginate a Lecco per chiedere la pace nella convinzione che un mondo senza guerra e senza armi è possibile. Nel pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio, si è svolta la tradizionale iniziativa organizzata dalla “Tavola Lecchese per la pace” che ha fatto il suo ingresso nel tardo pomeriggio in piazza Garibaldi a Lecco. Decine di bandiere arcobaleno e le bandiere di numerose associazioni sono state accompagnate da cittadini, famiglie, bambini e numerosi sindaci di tutto il territorio.
“Questa marcia della pace non è un appuntamento isolato ma rappresenta la conclusione e allo stesso tempo un nuovo inizio di un percorso continuativo di impegno per la pace, per il disarmo totale e contro tutte le guerre – ha detto la referente Raffaella Cerrato -. Un messaggio che la Tavola Lecchese della Pace porta avanti da anni su tutto il nostro territorio attraverso numerose iniziative”.
La Tavola Lecchese per la Pace è un realtà composta da un mosaico di altre realtà diverse: associazioni, cooperative, sindacati, comitati, gruppi informali e singoli cittadini che condividono uno stesso spirito: “Costruire, nel nostro territorio e nel mondo una cultura di pace. Ed è proprio questa diversità la nostra forza: la Tavola non è un’unica voce ma sono molte voci diverse che decino di camminare insieme perché solo trovando un punto in comune si può costruire la pace. Una pace che non è mai scontata e, soprattutto oggi, lo sappiamo bene”.
Una pace che deve essere difesa, praticata e costruita ogni giorno nel concreto della vita sociale: “In un clima sociale e politico molto duro, spesso contraddistinto da relazioni aride e sfilacciate, la nostra Tavola è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e si fonda sul volontariato e sulla partecipazione, promuove la cittadinanza attiva e lavora per trasformare i valori in pratiche concrete”.
La Tavola Lecchese per la Pace, proprio in questi giorni, ha rivolto un appello a tutti i candidati sindaco di Lecco: “Chiediamo un impegno chiaro e concreto affinché i valori della pace, del disarmo, della non violenza, della cooperazione internazionale entrino nelle scelte amministrative delle future istituzioni locali. Il comune è l’ente locale più vicino al cuore dei cittadini e si possono fare tante cose, sempre insieme. Un invito a riconoscere che anche i comuni possono avere un ruolo fondamentale nella costruzione di una cultura di pace”.
La scelta di partire da Olginate e arrivare a Lecco non è casuale: “Attraversare il territorio significa attraversare le relazioni, è un modo concreto per costruire legami e scegliere di non restare indifferenti. Questa marcia è un atto collettivo che unisce storie e sensibilità diverse, ma orientate nelle stessa direzione: dire no alla violenza e dire sì alla dignità di ogni persona e di ogni popolo. Basta guerre, fermiamo la follia della corsa al riarmo, è una necessità politica, umana e civile. Manifestare oggi significa rifiutare l’assuefazione all’orrore, rifiutare l’idea che la guerra possa diventare normale o inevitabile, significa continuare a credere che il dialogo, la mediazione, la solidarietà siano le uniche strade possibili. E, proprio per questo, la scelta del camminare assieme, assume un valore ancora più forte”.
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