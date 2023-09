A settembre lo Scigalott D’Or: attenzione alla viabilità e ai divieti

Previste chiusure al traffico per consentire lo svolgimento della manifestazione

LECCO – Sabato 9 e venerdì 15 settembre si svolgeranno tre competizioni sportive all’interno dello “Scigalott D’Or”, la tradizionale manifestazione del rione di Acquate.

Sabato 9 settembre si terranno la “Cronoscalata dal Sagrato al Piazzale della Funivia” alle 14, con il percorso che interesserà il sagrato don Abbondio, via don Minzoni, via ai Poggi, via Prealpi e il piazzale della funivia Piani d’Erna, e la “Maratona per le vie del Rione di Acquate” alle 19 che si svilupperà su via don Minzoni, via Maria Tramaglino, piazza della Vittoria, via Paolino dei Morti, via Tartari, via Menico, via ai Poggi, via Frà Bernardo da Acquate, corso Promessi Sposi, viale Montegrappa, via Tonale, via Cernaia, via Garabuso, piazzetta Guerrazzi, via don Rodrigo, via Lucia, via Renzo Tramaglino e sul sagrato don Abbondio. Invece, venerdì 15 settembre alle 20 ci sarà la staffetta “4×400 – Centro storico di Acquate” con il suo svolgimento in piazza della Vittoria, via Renzo Tramaglino, via don Minzoni e via Maria Tramaglino.

Per consentire lo svolgimento delle competizioni in sicurezza, sabato 9 settembre verrà istituito il divieto di transito veicolare limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti dalle 13.30 alle 15.30 in via don Minzoni, via ai Poggi, via Prealpi (fino al piazzale della funivia Piani d’Erna) e sul sagrato don Abbondio, e dalle 18.30 alle 20.30 in via Renzo, via don Minzoni, via Maria Tramaglino, via Lucia, via Conte Attilio, via Perpetua, via Paolino dei Morti, via Menico, via Tartari, via ai Poggi (tratto dal civico 1 al civico 11), via Garabuso, piazzetta Guerrazzi, e in piazza della Vittoria. Mentre venerdì 15 settembre verranno istituiti il divieto di transito veicolare dalle 19.30 alle 21 in piazza della Vittoria, via Renzo, via don Minzoni e via Maria Tramaglino, e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 17 alle 21 in piazza della Vittoria e in via don Minzoni.