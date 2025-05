A Villa Monastero grande successo per il seminario Womeninstem

Orientamento per studentesse verso le materie scientifiche e tecnologiche

VARENNA – Grande successo per la 2^ edizione del seminario di orientamento WOMENinSTEM, che si è svolto venerdì 16 maggio a Villa Monastero di Varenna, organizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l’Istituto comprensivo Lecco1 Falcone e Borsellino (ente capofila per l’orientamento) e l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco.

Al seminario hanno aderito i seguenti istituti scolastici: Bachelet di Oggiono, Greppi di Monticello Brianza, Marco Polo di Colico, Maria Ausiliatrice di Lecco, Viganò di Merate, Alessandro Volta di Lecco, Agnesi di Merate e Grassi di Lecco, per un totale di 60 studentesse accompagnate dai docenti.

Il seminario è iniziato con i saluti istituzionali del Consigliere provinciale delegato a Centri impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini, che ha introdotto i temi della mattinata, e del Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco Adamo Castelnuovo.

Sono intervenuti: Vittorio Ruberto, dirigente scolastico di Lecco 1 “Falcone e Borsellino”, Anna Ranzi, conservatore della Casa Museo Villa Monastero e coordinatore del Sistema Museale della provincia di Lecco, Marina Perego, direttrice Its Green Academy – Fondazione Its per Energia, Ambiente ed Edilizia sostenibile, Laura Proserpio, direttrice scientifica del Planetario di Lecco, ingegnere aerospaziale e tecnologa di Inaf – Osservatorio Astronomico di Brera, Soukaina El Hadri, tecnico qualità di Falcon Service Srl, e, in collegamento streaming da Roma, Marta Schifone, deputata capogruppo in commissione lavoro alla Camera dei deputati e prima firmataria della legge sull’istituzione della settimana Stem (Science Technology Engineering Mathematics).

Il progetto di orientamento post diploma, rivolto alle studentesse dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo grado della provincia di Lecco, ha tra i suoi obiettivi l’abbattimento degli stereotipi di genere e la promozione dell’interesse per le carriere Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) volte a incrementare la competitività in campo scientifico e tecnologico.

Il seminario ha offerto l’occasione per portare a conoscenza il progetto Metti in rete il tuo futuro, promosso dal Ministero per lo sport e i giovani attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Invitalia, incaricata di creare e gestire 12 hub territoriali. Si tratta di uno spazio dedicato ai giovani e agli studenti, dove crescere e formarsi; tutti i servizi degli Hub Rete sono gratuiti e disponibili anche on line, per maggiori informazioni https://rete.giovani2030.it/.

“Varenna è un luogo non solo turistico, ma anche del sapere scientifico grazie a Villa Monastero, che negli anni ha ospitato oltre 60 premi Nobel, tra cui Enrico Fermi – commenta il Consigliere provinciale Pasquini – Abbiamo voluto riproporre questa iniziativa per cercare di ridurre il gender gap verso le materie scientifiche e per aiutare le studentesse a sviluppare uno spirito critico e un approccio adeguato per leggere la complessità del futuro. Affrontare questo tipo di percorsi aiuta a sviluppare anche strumenti di confronto per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale”.