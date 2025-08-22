Abbadia. Continua il difficile percorso di recupero del ginnasta Lorenzo Bonicelli

Il ginnasta lecchese comunica, parla ed è lucidissimo

La fidanzata, infermiera all’ospedale di Lecco, ha raccontato i miglioramenti

LECCO – “Lorenzo comunica, parla ed è lucidissimo. Viviamo alla giornata. Adesso siamo tutti concentrati sul suo recupero polmonare, dovrà ritrovare un’autonomia respiratoria. Solo a quel punto verrà trasferito per una successiva fase riabilitativa. Soltanto dopo questi step riabilitativi verrà valutato il possibile trasferimento in una diversa struttura”.

A parlare, in una intervista alla Gazzetta dello Sport, è Lisa Rigamonti, fidanzata del ginnasta di Abbadia Lariana Lorenzo Bonicelli, vittima di un bruttissimo infortunio all’uscita da un esercizio agli anelli durante le Universiadi in Germania. I due si sono conosciuti proprio grazie alla ginnastica e Lisa, di professione infermiera all’ospedale di Lecco, ora segue costantemente, assieme alla famiglia di Lorenzo, il difficile percorso di recupero all’ospedale Niguarda di Milano.

Al momento Bonicelli deglutisce in modo autonomo, l’obiettivo principale è stabilizzare le funzioni vitali e dovrà ritrovare un’autonomia respiratoria completa anche se i miglioramenti in questo senso si vedono ha spiegato ancora la fidanzata. Intanto, attorno alla vicenda del ginnasta lecchese, si è creata una vera e propria gara di solidarietà.

Pochi giorni dopo l’incidente, avvenuto a fine luglio, è stata lanciata una raccolta fondi “per garantirgli le cure migliori, per dargli forza, per aiutarlo a guardare avanti” che ha raggiunto e superato 147.000 euro (QUI IL LINK PER CONTRIBUIRE). “Serio, generoso, disponibile, determinato. Sempre pronto a incoraggiare un compagno, a tendere una mano a un amico, a non arrendersi mai. Lorenzo merita di essere sostenuto“.