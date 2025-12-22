“Abbassa il Rischio” #6 – Come comportarsi su neve e ghiaccio

Consigli fondamentali per preparare al meglio ogni uscita in montagna e ridurre i rischi prima di partire

LECCO – Nella sesta puntata di Abbassa il Rischio, dedicata alla sicurezza in montagna, consigli utili per sapersi comportare su terreni innnevati e ghiacciati. Quando usare i ramponcini e quando usare i ramponi.

Il progetto è stato ideato e realizzato dagli Studenti della Classe 5^ indirizzo “Servizi alla Cultura e allo Spettacolo” dell’Istituto Bertacchi di Lecco con Lecconotizie.com e la collaborazione delle Guide Alpine Lombardia e dei volontari del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana (Stazioni di Lecco, Triangolo Lariano e Valsassina – Valvarrone)