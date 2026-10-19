“Abitare la longevità”, a Lecco il confronto su case e città del futuro

Mercoledì 28 ottobre, dalle 9 alle 13, al Polo di Lecco la presentazione del Rapporto “Abitare la longevità”

Un incontro promosso da Auser Lecco, Comune e partner territoriali

LECCO – Ripensare le politiche abitative e la progettazione urbana per rispondere ai cambiamenti demografici e costruire comunità capaci di accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita. È questa la sfida al centro del convegno “Abitare la longevità nella transizione: politiche urbane e abitative generative di comunità”, promosso da Auser Provinciale di Lecco – ETS, Comune di Lecco, Ambito territoriale di Lecco e Impresa Sociale Girasole, in collaborazione con il Politecnico di Milano – Polo di Lecco.

L’appuntamento è in programma mercoledì 28 ottobre, dalle 9 alle 13, nell’Aula magna dell’edificio 10 del Polo territoriale di Lecco, in via Gaetano Previati 1/C. Al centro della mattinata ci saranno il rapporto tra invecchiamento della popolazione e politiche abitative, le esperienze già avviate sul territorio e le prospettive per una progettazione urbana più attenta ai bisogni delle persone.

Il convegno sarà anche l’occasione per presentare il Rapporto Abitare la longevità, curato da SPI CGIL e Auser Nazionale. L’obiettivo è approfondire il ruolo delle politiche sociali, abitative e urbanistiche nella costruzione di contesti capaci di rispondere alle trasformazioni demografiche e di favorire relazioni e forme di comunità.

La mattinata si aprirà alle 9.20 con i saluti istituzionali di Vico Valassi, presidente di UniverLecco; Mauro Piazza, sottosegretario di Regione Lombardia; Filippo Boscagli, sindaco di Lecco; Sabina Panzeri, presidente dell’Ambito Territoriale di Lecco; Claudio Dossi, presidente di Auser Lecco; e Graziano Salvalai, professore associato del Politecnico di Milano.

Seguirà la presentazione del rapporto affidata a Claudio Falasca, prima del confronto articolato in due tavole rotonde. La prima, dal titolo “Il territorio: progetti ed esperienze”, sarà dedicata alle iniziative locali sui temi dell’abitare e dell’invecchiamento. A moderare sarà il giornalista Stefano Spreafico. Interverranno rappresentanti di ATS Brianza, dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lecco, dell’Impresa Sociale Consorzio Girasole, della Cooperativa L’Arcobaleno e della RSA Borsieri-Colombo/Fondazione Sacra Famiglia.

Alle 11.25 prenderà il via la seconda tavola rotonda, “La progettazione e la trasversalità”, che metterà al centro una domanda: “Che città vogliamo a misura di una popolazione che invecchia?”. Il confronto, nuovamente moderato da Stefano Spreafico, coinvolgerà l’Ordine degli Ingegneri, il Politecnico di Milano – Polo di Lecco, Fondazione Cariplo e KCity rigenerazione urbana, con l’obiettivo di approfondire il contributo della progettazione e della collaborazione tra ambiti diversi alle politiche per la longevità.

Il programma proseguirà con un intervento sulle prospettive future di Carlo Piazza, vicesindaco del Comune di Lecco. Le conclusioni saranno affidate a Fulvia Colombini, vicepresidente nazionale di Auser.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria attraverso il modulo online. Per informazioni è possibile contattare Auser Lecco al numero 0341 286096.

PROGRAMMA