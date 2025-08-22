Accessibilità urbana, Lecco convoca il primo tavolo di consultazione

Prima seduta lunedì 8 settembre, dalle 14.30 alle 16.30, in Sala consiliare

Il Comune di Lecco promuove la consultazione permanente sull’accessibilità cittadina, con PEBA e progetto pilota “Biblioteca No Limits”

LECCO – Abbattere le barriere architettoniche non significa solo facilitare gli spostamenti di chi ha difficoltà motorie, ma garantire a tutti i cittadini pari opportunità di accesso agli spazi pubblici, ai servizi culturali e alla vita comunitaria. L’accessibilità diventa così strumento di inclusione sociale e di valorizzazione del patrimonio cittadino, promuovendo una città più vivibile, sicura e attenta alle esigenze di tutti.

In quest’ottica, il Comune di Lecco convoca la prima seduta dell’Ambito di consultazione permanente sull’accessibilità cittadina, lunedì 8 settembre, dalle ore 14.30 alle 16.30, presso la Sala consiliare in piazza Diaz. L’iniziativa, approvata dalla Giunta Comunale, rappresenta un passo concreto verso la realizzazione di una città inclusiva.

Durante la seduta verranno trattati diversi punti cruciali, a partire dalla costituzione ufficiale dell’Ambito di consultazione, che avrà il compito di monitorare e promuovere l’accessibilità cittadina. Verrà inoltre presentato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), redatto dallo Studio di architettura DBmLab Architects, ormai prossimo all’approvazione. Particolare attenzione sarà dedicata al progetto pilota “Biblioteca No Limits”, finanziato dal PNRR, che punta a rimuovere le barriere fisiche e cognitive in biblioteche, musei e archivi, favorendo un accesso più ampio e inclusivo alla cultura.

Infine, si discuteranno le modalità di monitoraggio periodico del PEBA e degli eventuali aggiornamenti futuri, assicurando un costante miglioramento delle infrastrutture e dei servizi accessibili.

L’incontro è aperto a tutte le associazioni interessate, segnando così l’avvio di un percorso partecipativo che vedrà cittadini, professionisti e istituzioni collaborare per costruire una Lecco più accogliente per tutti.