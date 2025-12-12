Acquate celebra Santa Lucia con una giornata di preghiera e tradizione

Sabato 13 dicembre un programma fitto dalle 8.00 alle 18.00 con celebrazioni, preghiera e bancarelle

LECCO – La comunità di Acquate si prepara a riaccogliere, sabato 13 dicembre, la grande festa dedicata a Santa Lucia, patrona della vista. Una ricorrenza radicata nel tessuto locale, capace ogni anno di richiamare centinaia di persone dal lecchese e dai comuni vicini, in un intreccio di devozione popolare e partecipazione comunitaria.

Il programma, fitto sin dalle prime ore del mattino, apre alle 8.00 con la celebrazione della messa accompagnata dalla recita delle lodi. Seguirà una seconda funzione alle 10.00, pensata per consentire a un numero più ampio di fedeli di prendere parte alla giornata religiosa. Intanto, sul sagrato della chiesa, faranno da cornice le tradizionali bancarelle di dolciumi “per grandi e piccoli”, insieme alla pesca di beneficenza, elementi immancabili della festa e spesso occasione di incontro tra generazioni.

Nel pomeriggio, la comunità sarà nuovamente chiamata alla preghiera: alle 15.00 è previsto un momento dedicato ai ragazzi dell’oratorio, subito seguito dalle messe delle 15.30 e delle 18.00, quest’ultima accompagnata dalla recita del vespro.

Per l’intera giornata i fedeli avranno inoltre la possibilità di venerare la reliquia della santa e di incontrare i sacerdoti presenti per accostarsi al sacramento della confessione, un gesto che molti scelgono di vivere proprio in occasione della ricorrenza.

Una tradizione che, ancora una volta, unisce rito e comunità, rinnovando un legame che a Acquate continua a essere vissuto con partecipazione corale.