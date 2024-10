Ad un anno dall’inizio della guerra tra Israele e Palestina un presidio a Lecco

Il comitato lecchese “Stop al genocidio” in piazza domani, martedì 8 ottobre

“Un presidio per l’immediato cessate il fuoco in Palestina e in Libano”

LECCO – 7 ottobre 2024, esattamente un anno veniva messo in atto l’attacco di Hamas nei confronti di Israele. Un atto di violenza che ha generato una guerra atroce in cui si contano migliaia di vittime. Un escalation di violenza che, a distanza di un anno, non sembra avere una fine, anzi il conflitto si inasprisce giorno dopo giorno coinvolgendo innumerevoli innocenti, in primis i bambini.

Ad una anno da quei tragici fatti anche a Lecco è stato organizzato un presidio in programma domani, martedì 8 ottobre dalle ore 17, in piazza Cermenati. La manifestazione è organizzata dal comitato lecchese “Stop al genocidio palestinese” che durante questo anno è sceso più volte in piazza per chiedere la fine della violenze a Gaza e ora anche in Libano.

“Ad un anno dall’offensiva genocida israeliana presidio per l’immediato cessate il fuoco in Palestina e in Libano”. Durante il presidio si manifesterà anche contro il DDL Sicurezza: “Un pacchetto legge che mira a criminalizzare qualsiasi tipo di dissenso”.