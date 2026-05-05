Adolescenti e droghe: doppio incontro tra Pasturo e Bellano per favorire il dialogo

Conferenza-spettacolo “Il fascino stupefacente dell’adolescenza” con il dottor Edoardo Polidori

Due appuntamenti gratuiti l’8 maggio a Pasturo e il 9 maggio a Bellano rivolti a giovani, famiglie ed educatori

LECCO – Aprire un confronto tra giovani e adulti sul tema delle droghe, superando stereotipi e semplificazioni. È questo l’obiettivo de “Il fascino stupefacente dell’adolescenza”, la conferenza-spettacolo promossa dal Centro per la Famiglia Meraviglia, dedicata al consumo di sostanze in età adolescenziale.

L’iniziativa propone una riflessione che va oltre la rappresentazione tradizionale della tossicodipendenza, per offrire una lettura più ampia e attuale del fenomeno. Da un lato i giovani tendono a sottovalutare i rischi, dall’altro gli adulti reagiscono spesso in modo allarmistico: in questo contesto, il dialogo rischia di interrompersi, rendendo difficile costruire un terreno comune di confronto.

In una società in cui la presenza di sostanze incide su diversi aspetti della quotidianità, l’incontro intende fornire strumenti di comprensione più articolati, rivolgendosi a genitori, insegnanti, educatori, amministratori e cittadini.

La conferenza-spettacolo è a cura del dottor Edoardo Polidori, già direttore del Servizio Dipendenze Patologiche di Forlì e Rimini, rappresentante dell’Università di Bologna e membro del direttivo nazionale della Società Italiana Tossicodipendenze.

Sono due gli appuntamenti in programma, entrambi a ingresso gratuito: venerdì 8 maggio alle 20.30 al Cineteatro Bruno Colombo di Pasturo e sabato 9 maggio alle 16 al Cinema Teatro Casa del Popolo di Bellano.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in collaborazione con ATS Brianza e ASST Lecco, nell’ambito del programma Centri per la Famiglia.