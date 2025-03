“Adulti che educano: perché insieme è meglio?”. Partecipato l’incontro con Sommacal

Un percorso di crescita comune per genitori e insegnanti

L’incontro con Luca Sommacal alle scuole di Rancio

LECCO – Si è svolto l’incontro formativo dal titolo “Adulti che educano: perché insieme è meglio?“, un evento organizzato dalle “Scuole di Rancio“, che include la Scuola Primaria “Pietro Scola”, la Scuola Secondaria di I grado “Massimiliano Kolbe” e il Liceo “Giacomo Leopardi”.

L’iniziativa, che ha registrato una numerosa partecipazione di genitori, insegnanti ed educatori del territorio lecchese, si è contraddistinta per il dialogo con Luca Sommacal, presidente dell’associazione “Famiglie per l’Accoglienza“, che ha condiviso la sua esperienza e la sua visione sull’importanza della collaborazione tra adulti nel processo educativo.

“Io non sono solo, tu non sei solo – ha affermato Sommacal durante il suo intervento – Si può chiedere aiuto e affrontare le difficoltà con la consapevolezza che c’è sempre qualcuno a cui rivolgersi”.

“La serata ha affrontato diversi temi cruciali dell’educazione, come la necessità di una compagnia e di una collaborazione tra adulti per supportare i ragazzi nel loro cammino di crescita, la difficoltà di fronteggiare i ‘no’ e le sfide uniche che ogni fascia d’età comporta. ‘Tu sei amato così come sei’ è il messaggio che ci ha lasciato, un richiamo a sostenere e a rafforzare il nostro sguardo verso i nostri figli” hanno commentato i collaboratori dell’iniziativa.

Numerose le domande poste dalle dirigenti scolastiche e dai genitori dei tre ordini di scuola. Interventi che rappresentano un ulteriore passo nel percorso di crescita degli adulti, che insieme ad altri adulti possono arricchirsi e migliorare nell’educazione dei propri figli.