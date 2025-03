Affido familiare. Nuovo corso di formazione in partenza a marzo

In programma tre incontri formativi gratuiti

Gli incontri sono aperti a coppie sposate e non, a persone singole, con o senza figli

LECCO – Il Servizio Affido, gestito da Impresa Sociale Girasole per i tre Ambiti territoriali di Bellano, Lecco e Merate, propone un nuovo ciclo di tre incontri formativi gratuiti, che si terranno nei mesi di marzo e aprile.

L’obiettivo è fornire le informazioni principali a chi desidera avvicinarsi al tema dell’Affido familiare. Gli incontri sono aperti a coppie sposate e non, a persone singole, con o senza figli, e si svolgeranno presso il Centro per le Famiglie “Dire, fare e giocare” del Comune di Lecco, in via Frà Galdino 7, Pescarenico, dalle 18.30 alle 20.

Gli appuntamenti in programma si terranno giovedì 20 marzo con il tema “Affido, una parola dai mille significati”, giovedì 27 marzo con “Il bambino in affido, famiglie d’origine e affidataria: bisogni, vissuti e risorse”, e venerdì 4 aprile con “Le testimonianze delle famiglie affidatarie”.

Questi incontri offriranno un’opportunità concreta per esplorare cosa significhi vivere un’esperienza di accoglienza e supporto a una famiglia in difficoltà. Oltre a trattare gli aspetti tecnici e pratici dell’Affido Familiare con il supporto di operatori esperti, i partecipanti avranno l’occasione di ascoltare le testimonianze di famiglie che hanno completato un percorso di affido o che stanno attualmente vivendo l’esperienza dell’accoglienza. Condivideranno momenti significativi della loro storia, offrendo uno sguardo personale e autentico su questo cammino.

Per poter partecipare gratuitamente agli incontri è necessario iscriversi attraverso la compilazione di un breve modulo. Per iscrizioni clicca il seguente link: https://forms.office.com/e/gMK5BtU4qE?origin=lprLink

Per ulteriori informazioni è possibile mandare una e-mail a affido@impresasocialegirasole.org