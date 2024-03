Aggiornamento del Piano emergenza esterna dello Stabilimento Fiocchi Munizioni

Fase di consultazione della popolazione: osservazioni, proposte, richieste entro l’11 aprile

LECCO – Sul sito del Comune di Lecco, a questo collegamento, sono stati pubblicati i documenti relativi al “Piano di emergenza esterna della ditta Fiocchi Munizioni s.p.a.” che contengono indicazioni riguardanti gli interventi di protezione civile da attuare in caso di incidenti che possono interessare la popolazione residente, il territorio e l’ambiente a seguito di evento accidentale avvenuto nello stabilimento Fiocchi Munizioni s.p.a. in via Santa Barbara, 4.

È aperta, pertanto, la fase di consultazione della popolazione relativa all’aggiornamento del Piano. Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni, proposte o richieste relativamente ai documenti oggetto di consultazione inviandole in forma scritta alla Prefettura di Lecco, all’indirizzo pec protocollo.preflc@pec.interno.it, o al Comune di Lecco, all’indirizzo protezione.civile@comune.lecco.it, che provvederà al successivo inoltro alla Prefettura. Il termine per la presentazione delle osservazioni è l’11 aprile alle ore 13.

Il piano, risultato di un lavoro sinergico attivato dalla Prefettura e che ha coinvolto più enti, è stato redatto pianificando ogni aspetto rilevante attraverso corrispondenti piani operativi di settore, dalla tutela delle comunità residenti e dell’ambiente alla viabilità fino alla comunicazione in caso di emergenze. In particolare, il piano viabilistico definisce chiaramente le zone che dovranno essere interdette al traffico in caso di incidenti e per quanto riguarda la comunicazione in caso di emergenza è prevista l’attivazione dei servizio di messaggistica IT-Alert curato dal dipartimento della Protezione civile nazionale.