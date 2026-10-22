Agricoltura, dalla Lombardia oltre 100 milioni. Zamperini: “Difendere l’agricoltura significa salvare le montagne”

Il progetto di legge regionale prevede 10 milioni per il carburante agevolato e 5 milioni per lo sviluppo rurale

“Difendere le nostre imprese agricole significa difendere il lavoro, la produzione e l’identità dei territori”

LECCO – Oltre 100 milioni di euro di risorse regionali per sostenere l’agricoltura lombarda, con altri 15 milioni previsti da un nuovo provvedimento per contrastare il caro carburanti e rafforzare lo sviluppo rurale. È la misura annunciata da Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Montagna, che sottolinea il valore degli interventi soprattutto per le aziende agricole delle aree montane.

Il progetto di legge della Giunta regionale della Lombardia, attualmente all’esame dell’VIII Commissione Agricoltura, prevede uno stanziamento aggiuntivo articolato in due voci: 10 milioni di euro per contenere l’impatto del rincaro del gasolio sulle imprese agricole e altri 5 milioni destinati allo sviluppo rurale. Secondo quanto comunicato, il contributo straordinario per i carburanti potrebbe interessare tra 20mila e 22mila aziende del territorio lombardo.

“Difendere le nostre imprese agricole significa difendere il lavoro, la produzione e l’identità dei territori. La Lombardia sta dimostrando con i fatti di voler essere al fianco di chi ogni giorno investe e produce, mettendo a disposizione risorse importanti e intervenendo su costi che incidono direttamente sulla competitività delle aziende”, dichiara Zamperini, che ringrazia il presidente della Regione, Attilio Fontana, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, per l’intervento a sostegno del comparto.

Nel dettaglio, i 10 milioni destinati al contrasto del caro gasolio saranno rivolti alle imprese agricole con sede operativa in Lombardia che nel 2026 hanno richiesto carburante agevolato attraverso il sistema SISCO. Gli altri 5 milioni serviranno invece a rafforzare le misure per lo sviluppo rurale, dalla competitività delle aziende al sostegno del reddito, passando per la valorizzazione della filiera agricola e il benessere animale.

Per Zamperini, il sostegno al settore assume un significato particolare nelle zone montane, dove agricoltura e allevamento rappresentano attività centrali non soltanto per l’economia, ma anche per la salvaguardia del paesaggio e la gestione del territorio.

“Ogni azienda agricola che rimane attiva in montagna tiene vivo un pezzo della nostra comunità. Garantisce lavoro, cura il paesaggio, contribuisce alla manutenzione del territorio e contrasta lo spopolamento”, afferma il consigliere regionale.

Da qui il richiamo al principio del “Right to Stay”, il diritto a restare, inteso come possibilità per le nuove generazioni di costruire il proprio futuro nelle valli senza essere costrette a cercare altrove opportunità di lavoro e investimento. “Non possiamo chiedere ai giovani di costruire il proprio futuro nelle nostre valli se non creiamo le condizioni per lavorare, fare impresa e investire. E sostenere l’agricoltura è una delle leve più importanti per riuscirci”, aggiunge.

Il nuovo pacchetto si inserisce in un quadro più ampio di interventi regionali che comprende risorse per la forestazione, i consorzi di bonifica e gli indennizzi. A queste misure si affiancano gli strumenti previsti a livello nazionale ed europeo per alleggerire i costi di produzione delle imprese agricole.

Tra gli interventi richiamati figurano 90 milioni di euro destinati al credito d’imposta sul carburante agricolo e oltre 136 milioni per contrastare il rincaro dei fertilizzanti. Risorse che si aggiungono al quadro degli aiuti e che puntano a contenere le pressioni sui costi sostenuti dalle aziende.

“Le risorse ci sono e la direzione è chiara: sostenere la competitività delle imprese, valorizzare le nostre produzioni e garantire prospettive alle nuove generazioni”, conclude Zamperini, tornando sul ruolo strategico dell’agricoltura nelle aree montane.

“Vogliamo territori vivi, con aziende che crescono, giovani che scelgono di restare e comunità che guardano avanti. Il diritto a restare si costruisce creando opportunità, ed è esattamente su questo che dobbiamo continuare a investire”.

Il nuovo provvedimento è dunque orientato a sostenere le imprese agricole sia sul fronte dei costi immediati, a partire dal carburante, sia su quello dello sviluppo rurale. L’effettiva attuazione delle misure resta legata all’iter del progetto di legge e ai successivi passaggi previsti.