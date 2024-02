Al Lions Club Lecco Host serata sulla geologia del nostro territorio

Interessante relazione del dottor Vincenzo Giovine

“E’ fondamentale concentrarsi sulla sensibilizzazione a queste tematiche, partendo dai giovani”

LECCO – I soci del Lions Club Lecco Host si sono riuniti martedì 13 febbraio per assistere alla relazione del dott. Vincenzo Giovine sulla geologia di Lecco. Il dottor Giovine ha iniziato il suo intervento ricordando come il padre della Geologia sia proprio un lecchese, Antonio Stoppani, nato nel 1824 e pubblicò nel 1876 il libro “Il Bel Paese. Conversazioni sulle bellezze naturali, la geologia e la geografia fisica“. L’uomo, riportato sull’etichetta del formaggio “Bel Paese”, considerava la geologia consapevolezza rispetto a ciò che ci circonda in tutte le sue vulnerabilità.

“Lecco, si colloca in un ambito morfologico compreso tra i rilievi del massiccio montuoso delle Grigne, aventi cime poste a quote superiori ai 2.000m, dal ramo orientale dal Lago di Como, e verso sud, dall’apertura costituita dalla valle d’Adda verso i dolci rilievi brianzoli e l’alta pianura lombarda. Le caratteristiche naturali e morfologiche che da un lato valorizzano il territorio di Lecco costituiscono, allo stesso tempo, delle criticità” ha dichiarato il relatore.

Una tra queste è rappresentata dal torrente Caldone, che supera il Gerenzone e il Bione, gli altri due grandi torrenti della città, per i rischi esondazione. Un’altra pericolosità del territorio è rappresentata dal rischio frana e dissesto, che vede protagoniste le montagne San Martino e il Resegone.

Vincenzo Giovine ha concluso il suo intervento evidenziando l’importanza di accrescere la consapevolezza sui rischi geologici di Lecco, ancora troppo bassa, con l’obiettivo di mitigarli e prepararsi adeguatamente in caso di emergenza. Il relatore ha affermato: “Oltre agli investimenti finanziari per progetti geologici, è fondamentale concentrarsi sulla sensibilizzazione a queste tematiche, partendo dai giovani. Ad oggi abbiamo molta documentazione ma poca conoscenza”.

Antonio Brusadelli, presidente del Lions Club Lecco Host, ha ringraziato il dott. Giovine per la sua stimolante relazione, evidenziando l’importanza di comprende appieno il territorio nella sua complessità.