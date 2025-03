Al Manzoni l’incontro con Emmanuel Exitu, autore del libro “Di cosa è fatta la speranza”

L’incontro domani alle 18.15 in Aula Magna

Il libro racconta la vita e l’eredità di Cicely Saunders, pioniera delle cure palliative moderne e fondatrice del movimento degli hospice

LECCO – Il prossimo venerdì 28 marzo, alle ore 18:15, l’Aula Magna dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco ospiterà un incontro speciale con l’autore Emmanuel Exitu per la presentazione del suo romanzo biografico “Di cosa è fatta la speranza”. Il libro racconta la vita e l’eredità di Cicely Saunders, pioniera delle cure palliative moderne e fondatrice del movimento degli hospice.

L’evento si svolge in occasione del terzo anniversario dell’Hospice Resegone ed è promosso da ASST Lecco e ACMT OdV-ETS. Saranno presenti diverse personalità del mondo sanitario e culturale, tra cui il Direttore Generale di ASST Lecco, Marco Trivelli, e la Presidente di ACMT OdV-ETS, Alessandra Cranchi, che porteranno i saluti istituzionali.

A condurre la serata sarà il giornalista Prashanth Cattaneo, mentre tra gli interventi è prevista la partecipazione di Luca Riva, Direttore dell’Hospice Resegone di ASST Lecco. L’incontro offrirà l’opportunità di approfondire il significato della speranza nelle cure palliative e il valore dell’accompagnamento nella fase finale della vita, temi centrali del romanzo di Exitu.

L’evento rappresenta un’occasione di riflessione su un tema di grande rilevanza sociale e sanitaria, aperto a tutti coloro che desiderano conoscere meglio la figura di Cicely Saunders e il suo contributo all’umanizzazione della medicina.

L’appuntamento è aperto al pubblico e si terrà presso l’Aula Magna dell’Ospedale “Alessandro Manzoni”, situato in Via dell’Eremo 9/11, Lecco. Un’occasione unica per approfondire il valore della speranza e dell’assistenza nei momenti più delicati della vita.