Al Paradone intervento di pulizia dei volontari di Officina Gerenzone tra ambiente e valorizzazione

Una decina di volontari in azione per la pulizia delle sponde, recuperato anche l’antico vascone bipartitore

In arrivo il restauro conservativo del casello delle chiuse, finanziato per metà dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese

LECCO – Con l’arrivo della primavera riprende l’attività di pulizia della Valle del Gerenzone promossa dall’Associazione Officina Gerenzone aps, impegnata nella cura di alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio. Il primo intervento ha interessato la zona del Paradone, recentemente riqualificata con la sistemazione dei percorsi pedonali e destinata a ospitare a breve il restauro conservativo dell’antico casello delle chiuse.

Un progetto, quest’ultimo, promosso e sostenuto dalla stessa associazione in accordo con il Comune di Lecco e con il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese, che finanzierà metà della spesa, mentre la restante parte sarà coperta attraverso donazioni della comunità.

Per l’intervento di pulizia sono stati sufficienti una decina di volontari, impegnati per circa due ore, per rimuovere i rifiuti accumulati lungo le sponde del Gerenzone. Un’azione semplice ma significativa, che ha permesso di restituire dignità anche all’antico “vascone bipartitore”, struttura storica da cui l’acqua del fiume veniva suddivisa in due portate equivalenti attraverso le rogge lungo le opposte sponde, alimentando un sistema di attività produttive oggi in gran parte scomparso.

L’iniziativa punta a contrastare comportamenti incivili legati all’abbandono dei rifiuti, dimostrando come anche piccoli gesti possano incidere sulla qualità del paesaggio. Le attività di Officina Gerenzone non si pongono come azioni simboliche, ma come interventi concreti per la tutela della valle, nella convinzione che la salvaguardia dell’ambiente richieda soprattutto attenzione e responsabilità individuale.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di frequentare la zona del Paradone, dove la pulizia delle sponde e la valorizzazione delle chiuse e dei percorsi naturali restituiscono uno spazio accessibile e fruibile per tutti.