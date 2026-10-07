Al Parini l’inaugurazione del nuovo anno scolastico: “Fondamentale fare rete”

La cerimonia si è tenuta in mattinata nell’atrio dell’Istituto

La dirigente scolastica Crimella: “La scuola deve accogliere e includere, qui i giovani devono trovare riferimenti e ispirazione per il loro futuro. Cadere può succedere e fa paura, ma la rete c’è”

LECCO – “La parola di quest’anno è rete”. È stata la dirigente scolastica Raffaella Crimella a indicare il filo conduttore dell’apertura dell’anno scolastico all’Istituto Parini di Lecco, che ha accolto studenti, docenti, famiglie e rappresentanti delle istituzioni per una mattinata dedicata alla scuola, al suo ruolo nella comunità e alle sfide del futuro.

“Come ogni anno la scuola è ricominciata e la sensazione è che non ci sia niente di uguale – ha detto Crimella –. È un piacere accogliervi in questo atrio bellissimo, che è il cuore della nostra scuola: uno spazio aperto, di confronto e di incontro. Qui sperimentiamo ogni giorno cosa voglia dire essere una comunità educante”. La dirigente ha ringraziato docenti, famiglie, istituzioni e forze dell’ordine, sottolineando l’importanza di una rete capace di sostenere i ragazzi anche nei momenti di difficoltà. “La scuola deve accogliere e includere, qui i giovani devono trovare riferimenti e ispirazione per il loro futuro. Cadere può succedere e fa paura, ma la rete c’è”.

Un concetto ripreso anche dal sindaco di Lecco Filippo Boscagli, che ha ricordato come la scuola non sia soltanto il luogo dell’apprendimento, ma uno spazio nel quale si cresce, si impara a conoscere sé stessi, a confrontarsi con gli altri e a diventare cittadini responsabili.

Per Boscagli, l’età della scuola rappresenta un passaggio fondamentale, sia per chi si affaccia a una nuova esperienza sia per chi si prepara a concludere il proprio percorso. E proprio agli studenti ha rivolto uno dei messaggi centrali del suo intervento: “Per ciascuno c’è un proprio posto nel mondo, dove realizzarsi in un percorso che è unico e irripetibile per ognuno di voi”. Un posto che può assumere forme diverse, dall’università al mondo del lavoro, qualunque sia la strada scelta.

Il sindaco ha inoltre sottolineato quanto l’esempio degli adulti sia importante nel percorso di crescita dei ragazzi e quanto sia necessario costruire una vera alleanza tra scuola, famiglie e territorio. “La scuola è anche una realtà capace di affiancare e sostenere le famiglie nel loro essenziale compito educativo”, ha ricordato, assicurando la vicinanza dell’Amministrazione comunale alle scuole e l’impegno a sostenere i progetti capaci di rafforzare l’azione educativa.

A portare il saluto della Provincia è stato il consigliere provinciale con delega all’Istruzione Antonio Pasquini, che ha ricordato una frase particolarmente significativa: gli studenti non sono “vasi da riempire”, ma fiaccole da accendere. Pasquini ha richiamato anche il lavoro della Provincia sugli edifici scolastici e l’attenzione al Piano dell’offerta formativa, affinché possa continuare a intercettare le esigenze di studenti e famiglie.

Il sottosegretario regionale Mauro Piazza ha invece evidenziato la centralità del Parini nel panorama scolastico lecchese e il valore della collaborazione tra scuola, famiglie e territorio. Un’alleanza che, ha sottolineato, “si consolida di anno in anno”. “Abbiamo fatto un pezzetto in più rispetto allo scorso anno e continueremo così”, ha detto.

A chiudere gli interventi istituzionali sono stati il prefetto di Lecco Paolo Ponta e il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Adamo Castelnuovo. “Noi investiamo sui giovani come futuro della comunità e chiediamo ai giovani di investire su di noi: se abbiamo scelto questo lavoro è perché crediamo nel futuro. Diteci di cosa avete bisogno, noi ci siamo”, il messaggio rivolto agli studenti.

La mattinata, moderata da Raffaele Cesana dell’Ufficio Scolastico Provinciale, è stata accompagnata dalla musica della banda del Liceo musicale “G.B. Grassi”, diretta dal maestro Fasoli, prima della presentazione dell’offerta formativa del Parini. L’istituto, nato a Lecco nel 1908 e da sempre attento alle esigenze del territorio, propone l’indirizzo tecnico economico con Amministrazione, Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali, oltre all’indirizzo Turismo e al corso professionale quinquennale per i Servizi Commerciali. È inoltre attivo il corso serale di Amministrazione, Finanza e Marketing.

La parte forse più intensa della mattinata è stata però la storia di Mouhamadou Lamine Fall, per tutti “Boss” o “Mama”, studente della 3ª ATUR. Nato con una importante disabilità fisica, ha trovato nella scrittura uno spazio per esprimersi e raccontare. Da questa passione è nato “Dragon Space”, un romanzo fantasy che lo studente ha presentato proprio in occasione dell’apertura dell’anno scolastico.

Una storia che sembra raccogliere e dare concretezza alle parole ascoltate durante la mattinata: la scuola come luogo nel quale ciascuno può trovare il proprio spazio, le proprie passioni e gli strumenti per costruire un percorso personale. E soprattutto come quella rete evocata dalla dirigente Crimella, fatta di persone, relazioni e adulti capaci di accompagnare i ragazzi nel loro cammino.

GALLERIA FOTOGRAFICA