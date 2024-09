Al via i servizi Smart della Polizia Locale: “Strade più sicure”

I servizi di pattugliamento stradale straordinario hanno preso il via ieri sera

Progetto condiviso con tanti comuni del territorio

LECCO – Hanno preso il via ieri sera, venerdì, i servizi Smart che vedranno impegnata la Polizia Locale di Lecco insieme a diversi comandi di altri comuni del territorio. Un progetto finanziato da Regione Lombardia, nato per incrementare il livello di sicurezza urbana e tutela del territorio, che prevede interventi congiunti che rispondono a una strategia di sicurezza condivisa dalle forze dell’ordine, il pattugliamento oltre l’orario ordinario di servizio e la realizzazione di iniziative per la prevenzione dei fenomeni che limitano la sicurezza dei cittadini.

I servizi, che puntano anche a sviluppare sinergie operative tra i diversi comandi di Polizia Locale, proseguiranno tutti i fine settimana (venerdì e sabato) fino a fine settembre, non solo sulle strade del capoluogo lecchese ma anche dei comuni della Provincia che hanno aderito al progetto: oltre Lecco (capofila), Abbadia, Annone di Brianza, Colico, Dervio, Dorio, Malgrate, Mandello, Oggiono, Oliveto Lario, Valmadrera, Sueglio e Valvarrone, a cui si aggiungono Ballabio (capofila) con Cortenova, Lierna e Varenna.

I servizi stradali di rinforzo consisteranno in pattugliamenti congiunti, con l’obiettivo di prevenire incidenti stradali. A Lecco l’orario di servizio ‘straordinario’ sarà dalle 20 all’una. L’azione si integra anche con l’accordo ‘Stazioni Sicure’, di recente rinnovato, che prevede la sinergia tra i Comandi di Polizia locale per i servizi di controllo e prevenzione in particolare nelle ore serali e nei festivi, in stretta sinergia con Polfer, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Polizia Locale Simona Piazza: “Il progetto mette in rete il lavoro della nostra Polizia Locale con i comandi degli altri comuni del territorio, consentendo servizi sovracomunali che costituiscono un fondamentale presidio di sicurezza, sia stradale che dei luoghi nelle nostre città e paesi. Un ringraziamento a Regione e ai nostri agenti sempre in prima fila per la sicurezza dei cittadini”.