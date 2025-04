Al via il progetto “Abitare bene la comunità”: priorità alle relazioni

Il primo incontro lo scorso 10 aprile

Un progetto realizzato per i cittadini che vivono negli alloggi del Comune di Lecco

LECCO – Attivato, con il primo incontro avuto luogo giovedì 10 aprile, il progetto “Abitare bene la comunità +”, approvato e finanziato da Regione Lombardia all’interno della linea “FSE+ 2021-2027 – Priorità all’inclusione sociale”, che prevede di sviluppare e potenziare azioni e servizi rivolti alle persone che vivono negli alloggi pubblici. Nelle prossime settimane avranno inizio le prime attività con gli inquilini dei contesti abitativi coinvolto in questa prima sperimentazione.

Così l’assessore al welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni: “Il progetto Abitare Bene la Comunità + conferma il ricco patrimonio di associazioni del territorio e l’approccio dei nostri servizi: costruire benessere a partire dai luoghi di vita delle persone, investendo sulle relazioni positive che ci sono nei nostri rioni.

Ringrazio tutte le istituzioni ed enti del terzo settore che si sono messe in gioco in alleanza con il Comune, comprendendo che la sfida di una società più equa e coesa riguarda tutta la comunità”. L’iniziativa prevede infatti, con il coinvolgimento delle associazioni del quartiere, interventi per favorire una maggiore conoscenza e legame tra gli inquilini, ponendo attenzione sia all’intero contesto, sia ai singoli nuclei famigliari che vi abitano. “Il progetto si ispira al modello del buon abitare – prosegue l’assessore – e lo fa attraverso iniziative aggregative, ma anche di attenzione agli spazi condividi, con gli inquilini coinvolti nella gestione e nella cura degli spazi condominiali”.

Un altro obiettivo è quello di mantenere alta l’attenzione sulle situazioni di particolare fragilità, per poter attivare tempestivamente eventuali azioni di supporto, che potrebbero includere anche l’utilizzo della domotica assistenziale. Non mancheranno, infine, attività di animazione pensate per coinvolgere i minori e le famiglie, con la collaborazione e il coinvolgimento di associazioni e realtà del territorio.

Partecipano al progetto Casa Amica Lecco Odv, Croce Rossa Italiana (comitato del comprensorio lecchese Odv), Circolo Arci Promessi Sposi, Istituto Airoldi e Muzzi Rsa, Coop Cosma, Centro di ascolto della Comunità Pastorale Madonna alla Rovinata, Impresa sociale Girasole e Aler Bergamo-Lecco-Sondrio – Uog di Lecco, ente gestore degli alloggi del Comune di Lecco.