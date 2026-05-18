Alessandra Locatelli a Lecco con la Lega: “Sul sociale servono concretezza e amministratori vicini ai cittadini”

La ministra per le Disabilità a sostegno del progetto del centrodestra lecchese e del candidato sindaco Filippo Boscagli

Al centro dell’incontro disabilità, terzo settore, famiglie e futuro di Lecco: “C’è bisogno di far brillare di nuovo questa città”

LECCO – Temi sociali, disabilità, terzo settore e futuro della città al centro dell’incontro organizzato dalla Lega Lecco con la partecipazione della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, intervenuta a sostegno del candidato sindaco appoggiato dalla coalizione di centrodestra, Filippo Boscagli.

Nel corso della mattinata la ministra ha richiamato il ruolo delle amministrazioni locali e la necessità di amministratori “presenti, concreti e capaci di avere il coraggio di cambiare le cose”.

“Io sono partita dalle amministrazioni locali e conosco bene la loro importanza”, ha dichiarato Locatelli, sottolineando il valore del lavoro svolto quotidianamente dagli enti territoriali a contatto diretto con cittadini e famiglie.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai temi dell’inclusione, del sostegno alle persone con disabilità e del ruolo del terzo settore. La ministra ha ribadito l’impegno del Governo e della Lega su questi temi, sostenendo che “solo grazie alla Lega si sono finalmente mosse politiche vere su queste tematiche”.

Nel suo intervento Locatelli ha inoltre criticato la sinistra sul fronte delle politiche sociali e dell’associazionismo: “La sinistra non ha alcuna potestà sui temi del terzo settore, dell’associazionismo, dell’inclusione e della disabilità”.

Uno dei passaggi centrali dell’incontro ha riguardato anche il futuro della città di Lecco. “Lecco ha imprese, volontariato e realtà sociali straordinarie. C’è bisogno di far brillare di nuovo questa città e non possiamo farlo lasciando tutto com’è”, ha affermato la ministra.

Secondo quanto evidenziato dalla Lega lecchese, tra le priorità indicate per la città vi sono sicurezza, decoro urbano, servizi, sostegno alle famiglie e attenzione alle persone più fragili.

Al termine dell’incontro la Lega Lecco ha ringraziato Alessandra Locatelli per la partecipazione e il sostegno ai candidati del territorio.