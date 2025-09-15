Alla Camminata Manzoniana per dire basta alla violenza di genere

Torna l’iniziativa di Pol. Monte Marenzo, Uniti per le Donne e Rifiorire insieme

“La lotta alla violenza di genere fa strada: insieme per il rispetto”

MONTE MARENZO – “La violenza di genere è un nemico subdolo e spesso invisibile che colpisce tantissime persone in tutto il mondo. Con la Polisportiva Monte Marenzo – area sociale, il Gruppo Uniti per le Donne di Lecco e l’associazione Rifiorire Insieme di Milano, ci impegniamo a portare alla luce questa aggressività e a sensibilizzare l’opinione pubblica”.

Per il secondo anno consecutivo la Polisportiva Monte Marenzo, con il supporto delle altre associazioni, lancia questa importante iniziativa all’interno della 52^ edizione della Camminata Manzoniana, in programma domenica 5 ottobre, con lo scopo di raccogliere fondi a favore di Telethon.

La Camminata Manzoniana è una manifestazione podistica non competitiva che percorre i luoghi descritti nel romanzo I Promessi Sposi. Un evento che attira giovani, sportivi, adulti e famiglie, che rappresenta un’occasione per camminare insieme unendo sport, cultura e solidarietà. Quindi questa camminata “s’ha da fare”.

“Lo scorso anno hanno partecipato oltre 4.000 persone: un segnale forte che ci spinge a proseguire e a rafforzare il ruolo educativo delle famiglie, delle scuole e degli ambienti sportivi, affinché il rispetto diventi valore condiviso e radicato. Al momento dell’iscrizione, è importante specificare l’appartenenza al gruppo Uniti per le Donne, in modo da rafforzare il nostro cammino comune. La lotta alla violenza di genere fa strada: il rispetto non è un traguardo, ma il punto di partenza”.

Iscrizioni online: www.ltmlecco.it. Per informazioni: Patrizia (Vercurago) 339 706602 – Angelo (Monte Marenzo) 334 3623624.