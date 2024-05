Alleanze Educative: un progetto condiviso per contrastare la povertà educativa

Presentato stamattina alla Casa della Carità il percorso che coinvolge diversi attori

Tra gli obiettivi l’apertura di un minimo 25 spazi educativi su tutto il territorio e il coinvolgimento di 1.000 minori

LECCO – E’ stato presentato stamattina, 13 maggio, presso la Casa della Carità di Lecco il progetto “Alleanze Educative” volto a prevenire e contrastare la povertà educativa mediante l’attivazione di spazi educativi extrascolastici nel territorio della provincia di Lecco, implementando le opportunità rivolte ai minori e alle famiglie in condizione di fragilità e/o vulnerabilità. Tali presidi diffusi sono sorretti da alleanze costruite con i diversi attori interessati, come scuole, associazioni, enti religiosi, amministrazioni comunali, cooperative, promuovendo processi collaborativi nell’ottica della “comunità educante”.

“Un progetto che nasce dalla storia di questo territorio e che coinvolge molteplici soggetti a testimonianza della validità del modello Lecco – ha detto Guido Agostoni, presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Lecco -. Il fatto che vengano erogati contributi significativi è perché c’è un grande apprezzamento rispetto a quello che viene fatto a Lecco”.

Alleanze Educative si pone l’obiettivo di rafforzare le competenze dei minori fragili e le loro capacità di fronteggiare con successo le tappe evolutive legate alla crescita (life skills), mediante il potenziamento (empowerment) e la partecipazione attiva delle comunità locali nell’affrontare i bisogni educativi, sempre più connotati dalla mutevolezza dei contesti di vita.

“E’ positivo che le tante sigle che si affiancano a questo progetto abbiano raggiunto un accordo su un tema tanto importante come quello educativo – ha detto Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese -. Tutte queste sigle sono segno di un pluralismo di approccio rispetto a un tema importante come quello educativo che ha tantissime sfaccettature, non con una rigidità ma con una stabilità data dalla condivisione di idee, processi e percorsi attraverso il dialogo. E poi c’è il rapporto tra istituzioni pubbliche e privato che non sono categorie in contrasto ma fattori di alleanza per mettere al centro il valore sociale”.

Il progetto mira a perseguire lo sviluppo di processi di coesione sociale, valorizzando e implementando quanto, in forme diverse, già presente nel territorio. In tal senso verranno sottoscritti dei “Patti educativi di comunità” che coinvolgono differenti attori, per proporre un intervento strutturale e continuativo che vede la costruzione di accordi territoriali. Il progetto vede il contributo di Impresa Sociale Con i Bambini, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Fondazione Peppino Vismara, Fondazione Enrico Scola.

“Un’alleanza tra impresa sociale, istituzioni pubbliche e co-finanziatori per prendersi cura dei bambini – ha detto Maria Sara Castaldo di Impresa Sociale Con i Bambini -. In campo una pluralità di attori, siamo contenti dell’avvio del progetto, abbiamo tante aspettative”.

Carlo Colombo, presidente di Impresa Sociale Girasole ha sottolineato “l’importanza di coinvolgere tanti attori che, tutti insieme, devono affrontare una sfida per dare qualcosa in più ai nostri bambini. Siamo chiamati a lavorare al fianco delle famiglie per costruire una società migliore”.

Infine, Clara Locatelli dell’Impresa Girasole, in qualità di coordinatrice del progetto, è entrata nei dettagli più tecnici.

Enti coinvolti e dettagli

Capofila: Impresa Sociale Consorzio Girasole

Partenariato: Ambiti territoriale di Lecco, Bellano e Merate, Consorzio Consolida, le cooperative sociali Paso, La Grande Casa, Sineresi, La Vecchia Quercia e Liberi sogni, Comunità di via Gaggio, Associazione volontari Caritas Lecco, Casa dei Ragazzi IAMA Onlus, Casa don Guanella, Fondazione Padri Somaschi, i comuni di Bellano, Casatenovo e Lecco, gli istituti compresivi di Cremeno, Missaglia e Valmadrera.

Con il contributo di: Impresa Sociale Con i Bambini, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Fondazione Peppino Vismara, Fondazione Enrico Scola.

Valore economico del progetto: 1.500.000 € di finanziamento (50% Impresa Sociale Con I bambini e 50% Fondazione Comunitaria del Lecchese tramite il Fondo Aiutiamoci e attività di fundraising)

Durata: 36 mesi a partire dal 28 marzo 2024

Destinatari

Bambini e bambine frequentanti la scuola primaria; ragazzi e ragazze frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado; famiglie e comunità allargata

Obiettivi

Apertura minimo 25 spazi educativi, 1.000 minori raggiunti. Attività svolte all’interno degli spazi educativi:

sostegno allo studio e spazio compiti;

laboratori espressivi e creativi con l’utilizzo di linguaggi artistici e non verbali (musica, street art, teatro, …);

laboratori connessi alla didattica o inerenti a tematiche specifiche, come ad esempio la sostenibilità ambientale;

esperienze di cittadinanza attiva, di orientamento e attività pre-lavorative rivolte agli adolescenti;

iniziative ludico-ricreative e attività di avvicinamento alla pratica sportiva;

attività culturali e di conoscenza del territorio, delle sue tradizioni e delle sue opportunità;

esperienze di volontariato, impegno civico, cittadinanza attiva e di cura dei “beni comuni”.

Operatori coinvolti

Educatori, assistenti sociali, psicologi, insegnanti, volontari e referenti delle parrocchie o di servizi specialistici, mediatori culturali, arteterapisti.

Comuni interessati dalle attività di Alleanze Educative

Ambito di Lecco: Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Colle Brianza, Galbiate, Garlate, Lecco, Malgrate, Oggiono, Olginate, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

Ambito di Bellano: Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Introbio, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Pagnona, Pasturo, Premana, Primaluna, Taceno.

Ambito di Merate: Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, Cassago, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Monticello, Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno D’Adda, Robbiate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Viganò, Verderio.