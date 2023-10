Allerta meteo. Previsti nuovi temporali e rischio idrogeologico

Allerta arancione per rischio idrogeologico dalle 9 del 30/10 fino a prossimo aggiornamento

Per la giornata di domani, lunedì, si prevendono condizioni di marcata instabilità

LECCO – Regione Lombardia ha emesso l’allerta arancione per rischio idrogeologico dalle 9.00 del 30/10 fino a prossimo aggiornamento; l’allerta gialla per rischio idraulico dalle 12.00 del 30/10 fino a prossimo aggiornamento; l’allerta gialla per temporali dalle 00.00 del 30/10 fino a prossimo aggiornamento.

Per la giornata di domani, lunedì, si prevendono condizioni di marcata instabilità. Si attendono precipitazioni diffuse e intense per tutta la giornata, in particolare nella seconda parte del giorno. Si segnala che le piogge potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale. Quota della neve prevista oltre i 2.400 metri circa. Si attendono in montagna, sotto i 1.500 metri, venti da deboli a moderati o forti con raffiche fino a 70 km/h.

Si chiede di prestare particolare attenzione e di segnalare eventuali eventi significativi al numero verde 800.061.160. Per info www.allertalom.regione.lombardia.it/allerta.